Какие меры соцподдержки для детей из многодетных семей есть в Барнауле?
Рассказываем, как оформить бесплатное питание, проезд, получить билет в музей к 1 сентября
29 августа 2025, 11:30, ИА Амител
В Барнауле живет более восьми тысяч многодетных семей. У этой категории всегда были и будут особые меры поддержки. Часть из них оказывают на региональном уровне, часть – на уровне муниципалитетов. Например, за счет бюджета краевой столицы семьи, воспитывающие трех и более детей, получают право на бесплатное питание, проезд, поход в музеи. Уже традиционно многодетные участвуют и в акции "Соберем детей в школу". К 1 сентября amic.ru и Барнаульская городская Дума подготовили памятку по мерам соцподдержки. Читайте и сохраняйте.
Бесплатное горячее питание
Это будет питание во все учебные дни всего учебного года. Ребенку дадут горячее блюдо и горячий напиток не менее одного раза в день.
Чтобы оформить данную меру поддержки, необходимо обратиться в муниципальную общеобразовательную организацию Барнаула по месту обучения ребенка. Сделать это может как родитель, так и законный представитель, также прийти может и сам учащийся, если ему более 18 лет.
Надо будет предоставить паспорт или другое удостоверение личности, документ, подтверждающий статус многодетной семьи, выданный органом социальной защиты населения, и справку образовательной организации, подтверждающую обучение по очной форме ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, с указанием даты начала обучения (в случае обучения в иной образовательной организации). Можно приносить как оригиналы документа, так и заверенные копии. Далее вы пишете заявление и получаете письменный ответ в течение трех рабочих дней о предоставлении питания.
Стоит понимать, в этой и остальных мерах могут отказать, если семья не является многодетной, если представлены не все документы. А в случае с обедами – если ребенок уже получает питание по другому социальному основанию. Также право на горячий обед прекращается, если ребенок отчислился из учебного заведения или прекратилось право на предоставление этой льготы.
Подробнее можно посмотреть в постановлении администрации Барнаула от 06.05.2024 № 730 "Об утверждении порядка предоставления бесплатного одноразового горячего питания детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Барнаула".
По решению депутатов БГД в бюджете города на 2025 год на бесплатное питание всех категорий (не только многодетных, но и в целом всех школьников с 1-го по 4-й класс, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и других) заложили более 70 млн рублей.
Бесплатный проезд
Мера заявительная, за ней нужно обратиться в комитет по социальной поддержке населения Барнаула. Сделать это должен родитель или уполномоченный представитель несовершеннолетнего ребенка (при себе надо иметь документ, удостоверяющий право на обращение).
С собой нужно принести пакет документов. Это паспорт или удостоверение личности, справка об обучении в образовательной организации и документ, подтверждающий статус многодетной семьи. Также нужно будет заполнить заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных. Подробности смотрите в решении Барнаульской городской Думы от 19.04.2024 № 318 "Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления меры социальной поддержки многодетным семьям по бесплатному проезду обучающихся общеобразовательных организаций на общественном транспорте города Барнаула".
В 2025 году в бюджете Барнаула на бесплатный проезд школьников из многодетных семей заложено 41,7 млн рублей.
Бесплатное посещение музеев и выставок
Чтобы пройти бесплатно в музей "Город", нужно предъявить документ или удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Если при себе нет оригинала, то можно показать эти данные из Единого портала государственных и муниципальных услуг, например, через мобильный телефон. Кроме того, потребуются паспорта всех членов семьи старше 14 лет и студенческий билет, если ребенок 18–23 лет очно обучается в колледже или вузе.
Детей до 14 лет в музей и на выставку пустят только с родителем или законным представителем. А если имеется возрастное ограничение, то и вовсе не пустят.
Еще один важный момент: право на бесплатный билет в музей или на выставку не дает права на бесплатное посещение платных экскурсий, занятий, уроков, мастер-классов. Средства из бюджета на это выделили в рамках муниципального задания.
