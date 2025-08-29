Какие меры соцподдержки для детей из многодетных семей есть в Барнауле?

По закону право на бесплатное горячее питание имеют многодетные семьи, в которых трое или более детей не старше 18 лет. А также если есть дети до 23 лет, проходящие обучение в колледже, университете или другой образовательной организации по очной форме, напомнили в БГД.

Это будет питание во все учебные дни всего учебного года. Ребенку дадут горячее блюдо и горячий напиток не менее одного раза в день.

Чтобы оформить данную меру поддержки, необходимо обратиться в муниципальную общеобразовательную организацию Барнаула по месту обучения ребенка. Сделать это может как родитель, так и законный представитель, также прийти может и сам учащийся, если ему более 18 лет.

Надо будет предоставить паспорт или другое удостоверение личности, документ, подтверждающий статус многодетной семьи, выданный органом социальной защиты населения, и справку образовательной организации, подтверждающую обучение по очной форме ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, с указанием даты начала обучения (в случае обучения в иной образовательной организации). Можно приносить как оригиналы документа, так и заверенные копии. Далее вы пишете заявление и получаете письменный ответ в течение трех рабочих дней о предоставлении питания.

Стоит понимать, в этой и остальных мерах могут отказать, если семья не является многодетной, если представлены не все документы. А в случае с обедами – если ребенок уже получает питание по другому социальному основанию. Также право на горячий обед прекращается, если ребенок отчислился из учебного заведения или прекратилось право на предоставление этой льготы.

Подробнее можно посмотреть в постановлении администрации Барнаула от 06.05.2024 № 730 "Об утверждении порядка предоставления бесплатного одноразового горячего питания детям из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Барнаула".

По решению депутатов БГД в бюджете города на 2025 год на бесплатное питание всех категорий (не только многодетных, но и в целом всех школьников с 1-го по 4-й класс, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и других) заложили более 70 млн рублей.