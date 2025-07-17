Какие программы предлагает Институт радиоэлектронной техники томского университета?
Будущее начинается здесь – это точно о ТУСУРе
Современные технологии стремительно меняют мир, и сегодняшним абитуриентам важно выбрать вуз, который обеспечит востребованность на рынке труда через пять-десять лет. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) предлагает уникальные образовательные программы, готовящие специалистов для высокотехнологичных отраслей.
В этом году в ТУСУРе открыли Институт радиоэлектронной техники (ИРЭТ), где можно освоить такие перспективные направления, как "Инженерия радиоэлектронных устройств и комплексов", "Проектирование электронных средств космических аппаратов", "Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств", "Микросенсорика интеллектуальных систем" и не только. Эти программы созданы с учетом запросов государства и бизнеса: развитие космической отрасли, микроэлектроники, телекоммуникаций и искусственного интеллекта требует квалифицированных кадров.
Пять ключевых преимуществ ИРЭТ ТУСУР
- Связь с реальным производством
Студенты проходят практику в ведущих компаниях: АО "Решетнев", РосАтом, Яндекс, "Микран", ЭлеСи и других. Это возможность работать над реальными проектами в сфере космической связи, микроэлектроники и интеллектуальных систем еще во время учебы. Приобретение опыта работы и навыков еще в студенчестве – это основа успешного будущего.
- Обучение через практику
В ИРЭТ не просто дают теорию – студенты разрабатывают устройства, запускают стартапы и получают двойную квалификацию. Такой подход делает выпускников конкурентоспособными на рынке высоких технологий.
- Гибкие образовательные траектории
После двух лет фундаментальной подготовки можно выбрать узкую специализацию, соответствующую личным интересам и карьерным целям. Студенты занимаются тем, что им действительно по душе: создают умные устройства, работают с нанотехнологиями, разрабатывают ПО.
- Современные лаборатории
В ТУСУРе работают центры наноэлектроники, квантовой криптографии, беспилотных технологий и другие. Студенты получают доступ к передовому оборудованию и участвуют в научных исследованиях, оттачивают свои навыки работы в условиях, приближенных к реальным.
- Дополнительное IT-образование
Каждый студент ИРЭТа может бесплатно пройти обучение в IT-академии ТУСУРа и получить дополнительные компетенции в программировании, анализе данных или кибербезопасности. Это серьезное преимущество при трудоустройстве.
ТУСУР готовит специалистов, которые будут определять развитие ключевых отраслей экономики. Поступая в ИРЭТ, вы инвестируете в востребованную профессию и карьеру в перспективных сферах. Выберите будущее в высоких технологиях – подайте заявление и станьте частью семьи ТУСУРа.
Как поступить?
Бюджетные места доступны на всех направлениях. Проходной балл в 2024 году от 142 по результатам трех экзаменов. Обязательные экзамены – русский язык и профильная математика. По выбору – физика, информатика, химия (в зависимости от программы).
ТУСУР создает все условия для открытого диалога с родительским сообществом и гарантирует полное информирование о возможностях, которые университет предоставляет своим студентам.
Универ - просто СУПЕР! Моя альма-матер. Незабываемое время!