Какие программы предлагает Институт радиоэлектронной техники томского университета?

Будущее начинается здесь – это точно о ТУСУРе

Институт радиоэлектронной техники в ТУСУРе / Фото: пресс-служба вуза

Современные технологии стремительно меняют мир, и сегодняшним абитуриентам важно выбрать вуз, который обеспечит востребованность на рынке труда через пять-десять лет. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) предлагает уникальные образовательные программы, готовящие специалистов для высокотехнологичных отраслей.

В этом году в ТУСУРе открыли Институт радиоэлектронной техники (ИРЭТ), где можно освоить такие перспективные направления, как "Инженерия радиоэлектронных устройств и комплексов", "Проектирование электронных средств космических аппаратов", "Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств", "Микросенсорика интеллектуальных систем" и не только. Эти программы созданы с учетом запросов государства и бизнеса: развитие космической отрасли, микроэлектроники, телекоммуникаций и искусственного интеллекта требует квалифицированных кадров.

Пять ключевых преимуществ ИРЭТ ТУСУР

Связь с реальным производством



Студенты проходят практику в ведущих компаниях: АО "Решетнев", РосАтом, Яндекс, "Микран", ЭлеСи и других. Это возможность работать над реальными проектами в сфере космической связи, микроэлектроники и интеллектуальных систем еще во время учебы. Приобретение опыта работы и навыков еще в студенчестве – это основа успешного будущего.

Обучение через практику



В ИРЭТ не просто дают теорию – студенты разрабатывают устройства, запускают стартапы и получают двойную квалификацию. Такой подход делает выпускников конкурентоспособными на рынке высоких технологий.

Гибкие образовательные траектории



После двух лет фундаментальной подготовки можно выбрать узкую специализацию, соответствующую личным интересам и карьерным целям. Студенты занимаются тем, что им действительно по душе: создают умные устройства, работают с нанотехнологиями, разрабатывают ПО.

Современные лаборатории



В ТУСУРе работают центры наноэлектроники, квантовой криптографии, беспилотных технологий и другие. Студенты получают доступ к передовому оборудованию и участвуют в научных исследованиях, оттачивают свои навыки работы в условиях, приближенных к реальным.

Дополнительное IT-образование



Каждый студент ИРЭТа может бесплатно пройти обучение в IT-академии ТУСУРа и получить дополнительные компетенции в программировании, анализе данных или кибербезопасности. Это серьезное преимущество при трудоустройстве.

ТУСУР готовит специалистов, которые будут определять развитие ключевых отраслей экономики. Поступая в ИРЭТ, вы инвестируете в востребованную профессию и карьеру в перспективных сферах. Выберите будущее в высоких технологиях – подайте заявление и станьте частью семьи ТУСУРа.

Как поступить?

Бюджетные места доступны на всех направлениях. Проходной балл в 2024 году от 142 по результатам трех экзаменов. Обязательные экзамены – русский язык и профильная математика. По выбору – физика, информатика, химия (в зависимости от программы).

ТУСУР создает все условия для открытого диалога с родительским сообществом и гарантирует полное информирование о возможностях, которые университет предоставляет своим студентам.

ТУСУР

Томск, пр. Ленина, 46

abiturient.tusur.ru

8-800-775-9025

Телеграм-канал: t.me/abiturient_tusur

ВК: vk.com/abiturient_tusur ФГАОУ ВО "ТУСУР", ИНН 7021000043

