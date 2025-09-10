Каноистки из Барнаула завоевали медали на чемпионате мира в Европе

Соревнования прошли в венгерском Дьере

10 сентября 2025, 09:45, ИА Амител

Каноэ

Барнаульские спортсменки завоевали медали на чемпионате мира по каноэ-марафону, который прошел в венгерском городе Дьер. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.

В соревнованиях приняли участие почти 500 гребцов более чем из 40 стран мира. Алтайский край представляли воспитанницы СШОР по гребле имени Костенко: байдарочница Анастасия Кравченко и каноистки Александра Власова и Мария Харитонова.

Уже в первый день турнира Мария Харитонова стала чемпионкой мира, показав лучший результат на дистанции 10,7 километра. Александра Власова в этой же дисциплине заняла третье место и принесла в копилку команды бронзу.

Выступление барнаульских спортсменок отметили как успешное, подчеркнув высокий уровень подготовки и значимость их побед для региона.

