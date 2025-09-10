Каноистки из Барнаула завоевали медали на чемпионате мира в Европе
Соревнования прошли в венгерском Дьере
10 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
Барнаульские спортсменки завоевали медали на чемпионате мира по каноэ-марафону, который прошел в венгерском городе Дьер. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.
В соревнованиях приняли участие почти 500 гребцов более чем из 40 стран мира. Алтайский край представляли воспитанницы СШОР по гребле имени Костенко: байдарочница Анастасия Кравченко и каноистки Александра Власова и Мария Харитонова.
Уже в первый день турнира Мария Харитонова стала чемпионкой мира, показав лучший результат на дистанции 10,7 километра. Александра Власова в этой же дисциплине заняла третье место и принесла в копилку команды бронзу.
Выступление барнаульских спортсменок отметили как успешное, подчеркнув высокий уровень подготовки и значимость их побед для региона.
Ранее сообщалось, что алтайские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.
09:50:57 10-09-2025
Крику, как будто курица снесла яйцо.
12:34:47 10-09-2025
Гость (09:50:57 10-09-2025) Крику, как будто курица снесла яйцо.... Что, инохейтерам финансирование закинули? Отрабатываешь?
10:05:13 10-09-2025
Молодцы девчонки!!!
14:04:33 10-09-2025
Ура!
Отличный пример - сделали тренировочную базу и есть результат.