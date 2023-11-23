Капсулы для сна появятся на барнаульском ж/д вокзале
Дожидаться поезда станет проще
23 ноября 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: РЖД
На барнаульском железнодорожном вокзале до конца года установят капсулы для сна, сообщили в телеграм-канале "Телеграмма РЖД".
Каждая такая капсула будет включать в себя спальное место, отделение для багажа, шумоизолирующие жалюзи, USB-розетку и комплект одноразового постельного белья. Отдохнуть в ожидании поезда в капсуле сможет один человек, но допускается размещение родителя с ребенком до 6 лет.
На днях аналогичные капсулы появились на вокзале Адлера. Там стоимость услуги составляет от 160 рублей.
16:03:59 23-11-2023
стоимость услуги составляет от 160 рублей. ------ Почему "от"? Капсулы разные - эконом-капсула, бизнес-капсула, VIP-капсула?
17:41:10 23-11-2023
Гость (16:03:59 23-11-2023) стоимость услуги составляет от 160 рублей. ------ Почему "от... Скорее всего зависит от времени суток
20:17:05 23-11-2023
Гость (16:03:59 23-11-2023) стоимость услуги составляет от 160 рублей. ------ Почему "от... От времени пользования, видно, зависит. На час, на два, на пять часов.
16:38:49 23-11-2023
да не понятно ценообразование.. от...
17:18:32 23-11-2023
Ещё в какую-то капсулу лезть. Кто там до тебе потел-смердил. Мож больной какой.... Деньги девать кому-то некуда что ли....
17:54:52 23-11-2023
Капсулы для сна - Михайловское, Власихинское и тд. и тп.