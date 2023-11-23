Капсулы для сна появятся на барнаульском ж/д вокзале

Дожидаться поезда станет проще

23 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: РЖД

На барнаульском железнодорожном вокзале до конца года установят капсулы для сна, сообщили в телеграм-канале "Телеграмма РЖД".

Каждая такая капсула будет включать в себя спальное место, отделение для багажа, шумоизолирующие жалюзи, USB-розетку и комплект одноразового постельного белья. Отдохнуть в ожидании поезда в капсуле сможет один человек, но допускается размещение родителя с ребенком до 6 лет.

На днях аналогичные капсулы появились на вокзале Адлера. Там стоимость услуги составляет от 160 рублей.