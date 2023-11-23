НОВОСТИОбщество

Капсулы для сна появятся на барнаульском ж/д вокзале

Дожидаться поезда станет проще

23 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: РЖД
Фото: РЖД

На барнаульском железнодорожном вокзале до конца года установят капсулы для сна, сообщили в телеграм-канале "Телеграмма РЖД".

Каждая такая капсула будет включать в себя спальное место, отделение для багажа, шумоизолирующие жалюзи, USB-розетку и комплект одноразового постельного белья. Отдохнуть в ожидании поезда в капсуле сможет один человек, но допускается размещение родителя с ребенком до 6 лет.

На днях аналогичные капсулы появились на вокзале Адлера. Там стоимость услуги составляет от 160 рублей.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:03:59 23-11-2023

стоимость услуги составляет от 160 рублей. ------ Почему "от"? Капсулы разные - эконом-капсула, бизнес-капсула, VIP-капсула?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:10 23-11-2023

Гость (16:03:59 23-11-2023) стоимость услуги составляет от 160 рублей. ------ Почему "от... Скорее всего зависит от времени суток

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:05 23-11-2023

Гость (16:03:59 23-11-2023) стоимость услуги составляет от 160 рублей. ------ Почему "от... От времени пользования, видно, зависит. На час, на два, на пять часов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:49 23-11-2023

да не понятно ценообразование.. от...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:32 23-11-2023

Ещё в какую-то капсулу лезть. Кто там до тебе потел-смердил. Мож больной какой.... Деньги девать кому-то некуда что ли....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:54:52 23-11-2023

Капсулы для сна - Михайловское, Власихинское и тд. и тп.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров