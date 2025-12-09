Эволюция елки. Как идет установка новогоднего городка на площади Свободы в Барнауле

В этом году главная праздничная площадка города разместилась на новом месте

09 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодний городок на площади Свободы / Фото: amic.ru

На площади Свободы в Барнауле активно ведется строительство новогоднего городка. Тут уже заканчивают возведение каркаса главной елки. И, как сообщают в мэрии, уже подготовлены некоторые элементы: фигура "2026", гирлянды для украшения деревьев, каркас для консолей "Бокал" и многое другое. Завершить установку всех объектов планируется до 25 декабря, а 26 декабря состоится торжественное открытие главной городской елки.

Напомним, что с 5 декабря по 5 февраля площадь Свободы будет закрыта для автотранспорта, а движение общественного транспорта будет организовано по временным схемам. 26 декабря с 14:00 до 20:00 ограничат движение на некоторых участках улиц Пушкина, Ползунова и Льва Толстого в связи с праздничными мероприятиями.