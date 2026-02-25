Казахстан ввел ограничения на ввоз мяса из Алтайского края из-за вспышки пастереллеза

Россельхознадзор назвал меру неправомерной, но в Казахстане настаивают: запрет снимут, когда ситуация стабилизируется

25 февраля 2026, 14:46, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Казахстан временно ограничил ввоз и транзит живого скота и животноводческой продукции из нескольких регионов России, включая Алтайский край. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Под запрет попала продукция, не прошедшая термическую обработку, из Северо-Кавказского федерального округа, Калмыкии, Астраханской области, Алтайского края, Республики Алтай, Бурятии и Новосибирской области.

Россельхознадзор направил обращение в комитет ветеринарного контроля Казахстана, указав на неправомерность ограничений. Ведомство напомнило, что по правилам ЕАЭС ветсанмеры должны иметь научное обоснование и применяться только в степени, необходимой для защиты здоровья.

Однако в Казахстане настаивают на своей позиции. Председатель комитета ветеринарного контроля Казбек Ташимов пояснил, что запрет введен из-за случаев пастереллеза в России.

«Сейчас мы ввели ограничения в связи с тем, что в Российской Федерации был пастереллез. Время запрета связано со стабилизацией эпизоотической ситуации. После того как мы убедимся, что продукция и животные безопасны, мы снимем ограничения», — цитирует Ташимова inform.kz.

Напомним, в начале февраля карантин по пастереллезу вводили на нескольких предприятиях Алтайского края, включая свинокомплексы и молочные производства.