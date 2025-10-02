Каждый может стать чемпионом. Легенда ММА Джефф Монсон о спорте, России и работе депутата
Джефф Монсон впервые побывал в Барнауле в 2014 году на турнире по боевым искусствам, а потом принимал участие в открытии спортивного центра
Легендарный боец ММА Джефф Монсон – гость "Переговорки" на amic. На прошлой неделе он провел в Барнауле серию мастер-классов для воспитанников центра смешанных единоборств Top Team Siberia. А в перерыве рассказал нашим журналистам о том, как детский психолог стал легендой спорта и чем настоящий чемпион отличается от обычного человека. Узнали, правда ли, что Монсон ненавидит капитализм и скучает ли по Америке, из которой переехал в Россию девять лет назад. А еще – о работе спортсмена из США в Курултае Республики Башкортостан.
Кто в "Переговорке"
Джефф Монсон: родился: 18.01.1971 г. в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология"; доктор психологических наук.
Пять лет работал детским и семейным психологом, а также специалистом по оценке кризисных ситуаций.
Дебютировал в профессиональных ММА в возрасте 26 лет в ноябре 1997 года.
В декабре 2015-го получил российское гражданство.
В 2023-м отказался от американского гражданства.
Вице-президент Федерации рестлинга Республики Башкортостан.
Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва.
Достижения в спорте:
· чемпион мира по грэпплингу ADCC (1999, 2000, 2001, 2009);
· чемпион мира по ADCC (2005);
· чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу (2007);
· чемпион мира по грэпплингу FILA (2007, 2008, 2012).
01:05 Джефф Монсон рассказал, как часто приезжает в Алтайский край и что его связывает со спортивным клубом из Барнаула.
02:00 "Очень хотел стать чемпионом". О том, как детский психолог стал легендарным спортсменом.
03:00 В какой-то момент Джефф Монсон начал всерьез думать, что его мечта о чемпионстве не сбудется.
04:16 "Может быть, несколько чемпионов есть среди этих ребят". Джефф Монсон – о воспитанниках Top Team Siberia.
05:03 Чем чемпион отличается от обычного человека?
05:26 Кого сегодня тренирует легендарный спортсмен?
06:12 "Скучаю по детям и команде". Хочет ли Джефф Монсон вернуться в Америку?
07:11 О том, что делает Джефф Монсон в качестве депутата Курултая Республики Башкортостан.
10:10:42 02-10-2025
"В 2023-м отказался от американского гражданства." - глядя на него, вспоминается клип Бахыт-Компота (не знаю признаны ли они иностранными агентами) "Бухгалтер Иванов". Рад бы вернуться - а паровозик уже уехал.
11:29:46 02-10-2025
Он скучает по спортивной команде и тем детям.
10:11:12 02-10-2025
Интересный дядя. С тех пор и знаком, как к нам приезжал. Был я на этом турнире. Он вроде под на русской песню выходил на бой. Его сначала лежачего ходил попинывал спортсмен из Кузбасса молодой, Щеглов вроде. Казалось всё. Но потом Монсон в него впился и придушил. Приёмом "север-юг", если кто знает. Не знал, что он психолог был, ещё и детский, ещё и доктор наук. Хотя читал его биографию. Мне кажется, на приёме, как у психолога, дитя его как увидит, и Фредди Крюгера больше можно не бояться :)
А так конечно хороший, необычный человек. Побольше бы таких.
11:33:13 02-10-2025
плохо что у меня нет американского гражданинства.
а то бы я тоже от него отказался.
11:52:44 02-10-2025
ММА легенды только для адептов ММА и мохнатых россиян.
13:01:51 02-10-2025
Прикольные у нас депутаты! Некоторые даже по-русски не разговаривают, но пишут нам законы:))
16:01:01 02-10-2025
Гость (13:01:51 02-10-2025) Прикольные у нас депутаты! Некоторые даже по-русски не разго...
Им не обязательно быть умными, главное, чтобы были верными. Нажимать на кнопку способен? Способен, можно избираться!
21:44:16 02-10-2025
американский совок на пенсии