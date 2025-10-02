Каждый может стать чемпионом. Легенда ММА Джефф Монсон о спорте, России и работе депутата

Джефф Монсон впервые побывал в Барнауле в 2014 году на турнире по боевым искусствам, а потом принимал участие в открытии спортивного центра

02 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Легендарный боец ММА Джефф Монсон – гость "Переговорки" на amic. На прошлой неделе он провел в Барнауле серию мастер-классов для воспитанников центра смешанных единоборств Top Team Siberia. А в перерыве рассказал нашим журналистам о том, как детский психолог стал легендой спорта и чем настоящий чемпион отличается от обычного человека. Узнали, правда ли, что Монсон ненавидит капитализм и скучает ли по Америке, из которой переехал в Россию девять лет назад. А еще – о работе спортсмена из США в Курултае Республики Башкортостан.

Кто в "Переговорке"



Джефф Монсон: родился: 18.01.1971 г. в Миннесоте, США, окончил университет Миннесоты по специальности "психология"; доктор психологических наук.

Пять лет работал детским и семейным психологом, а также специалистом по оценке кризисных ситуаций.

Дебютировал в профессиональных ММА в возрасте 26 лет в ноябре 1997 года.

В декабре 2015-го получил российское гражданство.

В 2023-м отказался от американского гражданства.

Вице-президент Федерации рестлинга Республики Башкортостан.

Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва.



Достижения в спорте:

· чемпион мира по грэпплингу ADCC (1999, 2000, 2001, 2009);

· чемпион мира по ADCC (2005);

· чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу (2007);

· чемпион мира по грэпплингу FILA (2007, 2008, 2012).

01:05 Джефф Монсон рассказал, как часто приезжает в Алтайский край и что его связывает со спортивным клубом из Барнаула.

02:00 "Очень хотел стать чемпионом". О том, как детский психолог стал легендарным спортсменом.

03:00 В какой-то момент Джефф Монсон начал всерьез думать, что его мечта о чемпионстве не сбудется.

04:16 "Может быть, несколько чемпионов есть среди этих ребят". Джефф Монсон – о воспитанниках Top Team Siberia.

05:03 Чем чемпион отличается от обычного человека?

05:26 Кого сегодня тренирует легендарный спортсмен?

06:12 "Скучаю по детям и команде". Хочет ли Джефф Монсон вернуться в Америку?

07:11 О том, что делает Джефф Монсон в качестве депутата Курултая Республики Башкортостан.