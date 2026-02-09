НОВОСТИОбщество

Каждый третий россиянин готов получать "серую" зарплату

Мужчины соглашаются на деньги "в конверте" чаще женщин

09 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Согласно исследованию SuperJob, каждый третий житель России готов получать заработную плату "в конверте" или работать неофициально. Мужчины проявляют такую склонность чаще женщин. Работодатели, предлагающие неофициальное трудоустройство, также легче находят общий язык с гражданами старше 45 лет: 36% представителей этой возрастной группы готовы на "серую" схему оплаты.

При этом респонденты с высшим образованием, напротив, чаще отклоняют подобные предложения.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула назвали сумму "справедливой" минимальной зарплаты

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27,1 тысячи рублей
НОВОСТИОбщество

зарплаты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:07:31 09-02-2026

Трудовой стаж достаточен. Мой возраст 41 до пенсии все равно не дожить... так почему бы и нет

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:17 09-02-2026

Гость (14:07:31 09-02-2026) Трудовой стаж достаточен. Мой возраст 41 до пенсии все равно...
100%. Для мужиков, которые работают, пенсия де-факто отменена, поэтому если есть возможность в конверте, то нужно брать.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:52 09-02-2026

даже если до пенсии доживешь, то на нее категорически нельзя жить.
еще вдвоем как-то концы сводят, а одному это просто отказ в праве на существование.
поэтому смысл

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:00 09-02-2026

И это не удивительно

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров