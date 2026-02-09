Каждый третий россиянин готов получать "серую" зарплату
Мужчины соглашаются на деньги "в конверте" чаще женщин
09 февраля 2026, 14:00, ИА Амител
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Согласно исследованию SuperJob, каждый третий житель России готов получать заработную плату "в конверте" или работать неофициально. Мужчины проявляют такую склонность чаще женщин. Работодатели, предлагающие неофициальное трудоустройство, также легче находят общий язык с гражданами старше 45 лет: 36% представителей этой возрастной группы готовы на "серую" схему оплаты.
При этом респонденты с высшим образованием, напротив, чаще отклоняют подобные предложения.
14:07:31 09-02-2026
Трудовой стаж достаточен. Мой возраст 41 до пенсии все равно не дожить... так почему бы и нет
14:51:17 09-02-2026
100%. Для мужиков, которые работают, пенсия де-факто отменена, поэтому если есть возможность в конверте, то нужно брать.
14:38:52 09-02-2026
даже если до пенсии доживешь, то на нее категорически нельзя жить.
еще вдвоем как-то концы сводят, а одному это просто отказ в праве на существование.
поэтому смысл
19:29:00 09-02-2026
И это не удивительно