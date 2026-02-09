Каждый третий россиянин готов получать "серую" зарплату

Мужчины соглашаются на деньги "в конверте" чаще женщин

09 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Согласно исследованию SuperJob, каждый третий житель России готов получать заработную плату "в конверте" или работать неофициально. Мужчины проявляют такую склонность чаще женщин. Работодатели, предлагающие неофициальное трудоустройство, также легче находят общий язык с гражданами старше 45 лет: 36% представителей этой возрастной группы готовы на "серую" схему оплаты.

При этом респонденты с высшим образованием, напротив, чаще отклоняют подобные предложения.