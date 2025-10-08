Каждый второй молодой россиянин оформляет первую карту еще в подростковом возрасте

Молодежь активно пользуется несколькими картами и делает выбор банка осознанно

08 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Половина молодых россиян оформляют первую дебетовую карту еще в школьные годы. К 25 годам большинство уже активно пользуется несколькими банковскими продуктами. Таковы результаты опроса ВТБ, приуроченного к форуму Finopolis-2025 ("Финополис").

Больше одной карты

Сегодня молодые россияне стараются держать в кошельке две-три карты (таких по результатам опроса большинство), а у 16% их число достигает четырех и более. Только треть опрошенных обходится одной. При этом география привычек заметно различается:

в Северо-Западном федеральном округе половина молодых клиентов ограничивается одной картой;

на юге России 83% предпочитают иметь две-три;

в Центральном ФО 43% опрошенных пользуются четырьмя и более;

в Сибири 61% участников исследования держат две-три карты.

Молодежь выбирает сама

Большинство респондентов подчеркнули, что решение о выборе банка принимают самостоятельно. Около 37% интересовались мнением близких, но окончательный выбор делали лично. Еще треть респондентов полагаются только на собственное мнение, а 27% ориентируются на советы семьи и друзей.

Главное – удобство и кешбэк

Среди факторов, определяющих выбор первой карты, лидируют удобное мобильное приложение (60%) и бесплатное обслуживание (55%). Почти половина опрошенных ценит бонусные программы и кешбэк, 35% обращают внимание на скорость обслуживания, а 17% – на внешний вид карты.

Для трех из четырех молодых россиян (75%) важна известность и доверие к бренду. Особенно этот показатель высок в Южном (89%) и Центральном (86%) федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%). В Сибири бренд играет ключевую роль для 68% опрошенных.

Карта для покупок

Больше половины участников исследования (53%) используют карту для покупок в магазинах и супермаркетах. В Сибири этот показатель выше среднего – 66%. На онлайн-покупки приходится 21%, еще 10% оплачивают поездки в общественном транспорте.

Как ранее сообщал amic.ru со ссылкой на данные ВТБ, за первые девять месяцев 2025 года россияне совершили 292 млн покупок с помощью платежных стикеров на сумму 213 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатели прошлого года. Чаще всего стикеры используют при оплате в супермаркетах (81,9 млрд рублей), заведениях быстрого питания (14,8 млрд), на автозаправках, в кафе и строительных магазинах. Активнее всего новым способом оплаты пользуются россияне в возрасте 36–45 лет – на них приходится почти треть всех транзакций.