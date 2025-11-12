Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой
Переговоры были прекращены в связи с отсутствием существенного прогресса
12 ноября 2025, 23:48, ИА Амител
Украина официально заявила о прекращении мирных переговоров с Россией. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью украинским СМИ, переговоры были прекращены в связи с отсутствием существенного прогресса, пишет "Москва 24".
В октябре заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял о готовности России к продолжению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского трека. Российская сторона неоднократно подчеркивала свою открытость к политико-дипломатическому урегулированию, указывая на отсутствие политической воли Киева как основное препятствие.
11 ноября глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров прибыл в Стамбул, где планировал участие в встречах, посвященных, среди прочего, вопросам возобновления обменов пленными.
В ответ временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов подтвердил готовность Москвы в любое время возобновить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле, отметив, что Украина пока не отреагировала на предыдущие российские инициативы.
Ранее Путин на саммите ШОС перечислил условия мира на Украине.
00:55:52 13-11-2025
«Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой»
05:19:29 13-11-2025
А Путин что ?
07:16:22 13-11-2025
Гость (05:19:29 13-11-2025) А Путин что ?... динамит рыжего
07:49:20 13-11-2025
о прекращении мирных переговоров --- че?! А до этого времени шли мирные переговоры?! Так это поэтому 4 года уже?