НОВОСТИПолитика

Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой

Переговоры были прекращены в связи с отсутствием существенного прогресса

12 ноября 2025, 23:48, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украина официально заявила о прекращении мирных переговоров с Россией. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью украинским СМИ, переговоры были прекращены в связи с отсутствием существенного прогресса, пишет "Москва 24".

В октябре заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял о готовности России к продолжению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского трека. Российская сторона неоднократно подчеркивала свою открытость к политико-дипломатическому урегулированию, указывая на отсутствие политической воли Киева как основное препятствие.

11 ноября глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров прибыл в Стамбул, где планировал участие в встречах, посвященных, среди прочего, вопросам возобновления обменов пленными.

В ответ временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов подтвердил готовность Москвы в любое время возобновить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле, отметив, что Украина пока не отреагировала на предыдущие российские инициативы.

Ранее Путин на саммите ШОС перечислил условия мира на Украине.

Россия украина

Комментарии 4

Avatar Picture
И. Крылов:

00:55:52 13-11-2025

«Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой»

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:19:29 13-11-2025

А Путин что ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:16:22 13-11-2025

Гость (05:19:29 13-11-2025) А Путин что ?... динамит рыжего

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:20 13-11-2025

о прекращении мирных переговоров --- че?! А до этого времени шли мирные переговоры?! Так это поэтому 4 года уже?

  11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров