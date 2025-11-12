Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой

Переговоры были прекращены в связи с отсутствием существенного прогресса

12 ноября 2025, 23:48, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украина официально заявила о прекращении мирных переговоров с Россией. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью украинским СМИ, переговоры были прекращены в связи с отсутствием существенного прогресса, пишет "Москва 24".

В октябре заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявлял о готовности России к продолжению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского трека. Российская сторона неоднократно подчеркивала свою открытость к политико-дипломатическому урегулированию, указывая на отсутствие политической воли Киева как основное препятствие.

11 ноября глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров прибыл в Стамбул, где планировал участие в встречах, посвященных, среди прочего, вопросам возобновления обменов пленными.

В ответ временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов подтвердил готовность Москвы в любое время возобновить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле, отметив, что Украина пока не отреагировала на предыдущие российские инициативы.

