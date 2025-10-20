Певица Ева Польна выступит в Барнауле с уникальной концертной программой

Артистка известна тем, что каждый раз готовит для зрителей особую программу, делая каждое выступление уникальным событием

20 октября 2025, 10:15, ИА Амител

"Лига Арт" Популярная российская певица и автор песен Ева Польна, признанная одним из самых ярких музыкальных феноменов современности, готовится к выступлению в Барнауле. Артистка, известная своими творческими экспериментами и способностью завоевывать аудиторию разных жанровых предпочтений, представит горожанам особую концертную программу.

Каждое выступление Польны превращается в захватывающее шоу с неповторимой атмосферой. Как отмечают поклонники, ее концерты отличаются тщательной режиссурой, неожиданными творческими решениями и эмоциональной насыщенностью.

