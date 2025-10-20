Певица Ева Польна выступит в Барнауле с уникальной концертной программой
Артистка известна тем, что каждый раз готовит для зрителей особую программу, делая каждое выступление уникальным событием
20 октября 2025, 10:15, ИА Амител
Популярная российская певица и автор песен Ева Польна, признанная одним из самых ярких музыкальных феноменов современности, готовится к выступлению в Барнауле. Артистка, известная своими творческими экспериментами и способностью завоевывать аудиторию разных жанровых предпочтений, представит горожанам особую концертную программу.
Каждое выступление Польны превращается в захватывающее шоу с неповторимой атмосферой. Как отмечают поклонники, ее концерты отличаются тщательной режиссурой, неожиданными творческими решениями и эмоциональной насыщенностью.
11:30:20 20-10-2025
Это которая "Гостья из будущего"?
"...зима в сердце, на душе вьюга..." - как то так пела.
12:36:08 20-10-2025
Ева клёвая.
15:03:08 20-10-2025
ева я любила тебя
19:04:26 21-10-2025
Всё решено за меня....