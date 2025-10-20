НОВОСТИКультура

Певица Ева Польна выступит в Барнауле с уникальной концертной программой

20 октября 2025, 10:15, ИА Амител

"Лига Арт" Популярная российская певица и автор песен Ева Польна, признанная одним из самых ярких музыкальных феноменов современности, готовится к выступлению в Барнауле. Артистка, известная своими творческими экспериментами и способностью завоевывать аудиторию разных жанровых предпочтений, представит горожанам особую концертную программу.

Каждое выступление Польны превращается в захватывающее шоу с неповторимой атмосферой. Как отмечают поклонники, ее концерты отличаются тщательной режиссурой, неожиданными творческими решениями и эмоциональной насыщенностью.

Артистка известна тем, что каждый раз готовит для зрителей особую программу, делая каждое выступление уникальным событием.

Барнаул культура концерт

Комментарии 4

Avatar Picture
Эл

11:30:20 20-10-2025

Это которая "Гостья из будущего"?
"...зима в сердце, на душе вьюга..." - как то так пела.

  -4

Avatar Picture
Гость

12:36:08 20-10-2025

Ева клёвая.

  -2

Avatar Picture
Гость

15:03:08 20-10-2025

ева я любила тебя

  -2

Avatar Picture
Ежевика Полная

19:04:26 21-10-2025

Всё решено за меня....

  0

