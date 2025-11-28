Клиенты Билайна чаще всего заходят на маркетплейсы во время обеда

Мужчины тратят столько же времени на виртуальный шопинг, сколько и женщины

28 ноября 2025, 11:30, ИА Амител erid: 2VSb5x691zh

Девушка совершает онлайн-покупку / Фото: senivpetro / ru.freepik.com

Пользователи Билайна занимаются онлайн-шопингом в приложениях маркетплейсов преимущественно в обеденное время – с 12 до 14 часов. Такие результаты показал анализ обезличенных данных клиентов оператора к черной пятнице. При этом жители Алтайского края вошли в топ-10 регионов, которые больше всего генерируют трафик на маркетплейсах.

По данным Билайна, около 10% пользователей предпочитают совершать покупки или искать нужные вещи после работы, возможно, по дороге домой, – в период с 18 до 20 часов. Однако есть и те, кто вместо сна листает карточки товаров в онлайн-магазинах. Так, с полуночи до 4 часов в такие приложения заходят около 6% клиентов.

За год интерес к виртуальному шопингу вырос. Например, в сентябре клиенты провели на маркетплейсах больше 11 млн часов, это почти в два раза больше, чем годом ранее. Интересно, что мужчины и женщины тратят на это одинаковое время.

Совершать покупки для дома, семьи и личных потребностей удобно в интернете. Этой возможностью активно пользуются клиенты Билайна. Так, объем мобильных данных в онлайн-магазинах за год увеличился на 5% и достиг 2 млн гигабайт.

Иллюстрация предоставлена Билайном

В новости использованы данные за сентябрь 2024 и 2025 годов. Фото: ru.freepik.com

