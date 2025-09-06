Кобяков: Путин и Трамп сблизили позиции, фактически улучшив отношения

По его словам, ВЭФ проходит после "очень важных событий"

06 сентября 2025, 10:40, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения двух стран. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

«Он [ВЭФ] проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения», – сказал Кобяков.

Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.