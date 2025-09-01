НОВОСТИОбщество

Когда у российских школьников будут каникулы в 2025-2026 учебном году?

Минпросвещения уже утвердило и опубликовало график

01 сентября 2025, 09:10, ИА Амител

1-й класс, 1 сентября / Фото из архива amic.ru
1-й класс, 1 сентября / Фото из архива amic.ru

Стало известно, как школьники будут отдыхать в грядущем учебном году: опубликовано полное расписание всех каникул. О том, в какие даты в российских школах будет отдых от учебы, – в материале amic.ru. 

1

Когда будут осенние каникулы в 2025 году?

Осенние каникулы продлятся семь дней: с 25 октября по 2 ноября 2025 года.
2

Когда будут зимние каникулы в 2025-2026 учебном году?

Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. К урокам нужно будет возвращаться 12 января.
3

Когда будут весенние каникулы в 2026 году?

Длительность весенних каникул составит неделю: школьники будут отдыхать с 28 марта до 5 апреля 2026 года.
 
4

Когда начнутся летние каникулы в 2026 году?

Летние каникулы начнутся 27 мая. А продлятся они, как и всегда, до 31 августа.
5

Какой будет предельно допустимая нагрузка на учеников в 2025-2026 учебном году?

Допустимую годовую нагрузку для учеников 1–9-х классов в Минпросвещения тоже определили. Нормы в этом учебном году будут такие:
  • первый класс – от 620 до 653 часов;
  • второй, третий и четвертый классы – от 782 до 884 часов;
  • пятый класс – от 986 до 1088 часов;
  • шестой класс – от 1020 до 1122 часов;
  • седьмой класс – от 1088 до 1190 часов;
  • восьмой и девятый классы – от 1122 до 1224 часов.
Второй корпус лицея № 52 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Wi-Fi и видеонаблюдение в каждой школе: как цифровизация меняет образование на Алтае

Начиная с 2025 года к современной ИТ-инфраструктуре в Алтайском крае начали подключать не только школы, но и колледжи
НОВОСТИОбщество
школы
Читайте также в сюжете: День знаний - 2025

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

06:59:58 20-08-2025

Учебный год еще не начался, а яжмамки и школотроны исстонались! Давно пора отменить обязательное обучение. Ни к чему оно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:47 20-08-2025

Гость (06:59:58 20-08-2025) Учебный год еще не начался, а яжмамки и школотроны исстонали... Вот по Вам и заметно, что отменили для Вас в свое время. ((((

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:52 01-09-2025

Гость (09:37:47 20-08-2025) Вот по Вам и заметно, что отменили для Вас в свое время. (((... какая ты умная. прям как утка!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:18 01-09-2025

вы хотели сказать, когда у родителей будут каникулы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:47 01-09-2025

Уже устали?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров