Когда у российских школьников будут каникулы в 2025-2026 учебном году?
Минпросвещения уже утвердило и опубликовало график
01 сентября 2025, 09:10, ИА Амител
1-й класс, 1 сентября / Фото из архива amic.ru
Стало известно, как школьники будут отдыхать в грядущем учебном году: опубликовано полное расписание всех каникул. О том, в какие даты в российских школах будет отдых от учебы, – в материале amic.ru.
1
Когда будут осенние каникулы в 2025 году?
Осенние каникулы продлятся семь дней: с 25 октября по 2 ноября 2025 года.
2
Когда будут зимние каникулы в 2025-2026 учебном году?
Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. К урокам нужно будет возвращаться 12 января.
3
Когда будут весенние каникулы в 2026 году?
Длительность весенних каникул составит неделю: школьники будут отдыхать с 28 марта до 5 апреля 2026 года.
4
Когда начнутся летние каникулы в 2026 году?
Летние каникулы начнутся 27 мая. А продлятся они, как и всегда, до 31 августа.
5
Какой будет предельно допустимая нагрузка на учеников в 2025-2026 учебном году?
Допустимую годовую нагрузку для учеников 1–9-х классов в Минпросвещения тоже определили. Нормы в этом учебном году будут такие:
- первый класс – от 620 до 653 часов;
- второй, третий и четвертый классы – от 782 до 884 часов;
- пятый класс – от 986 до 1088 часов;
- шестой класс – от 1020 до 1122 часов;
- седьмой класс – от 1088 до 1190 часов;
- восьмой и девятый классы – от 1122 до 1224 часов.
