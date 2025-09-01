Минпросвещения уже утвердило и опубликовало график

01 сентября 2025, 09:10, ИА Амител

1-й класс, 1 сентября / Фото из архива amic.ru

Стало известно, как школьники будут отдыхать в грядущем учебном году: опубликовано полное расписание всех каникул. О том, в какие даты в российских школах будет отдых от учебы, – в материале amic.ru.

1 Когда будут осенние каникулы в 2025 году? Осенние каникулы продлятся семь дней: с 25 октября по 2 ноября 2025 года.

2 Когда будут зимние каникулы в 2025-2026 учебном году? Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. К урокам нужно будет возвращаться 12 января.

3 Когда будут весенние каникулы в 2026 году? Длительность весенних каникул составит неделю: школьники будут отдыхать с 28 марта до 5 апреля 2026 года.



4 Когда начнутся летние каникулы в 2026 году? Летние каникулы начнутся 27 мая. А продлятся они, как и всегда, до 31 августа.