Оказавшись в тени Земли, Луна окрасится в кроваво-алые цвета

01 сентября 2025, 12:43, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Осенью 2025 года жители России смогут наблюдать полное лунное затмение – не очень редкое, но очень красивое астрономическое явление. По-другому его еще называют кровавой луной: спутник Земли в это время окрашивается в красный.

О том, когда будет кровавая луна в 2025 году и как ее можно увидеть, – в материале amic.ru.

1 Когда будет "кровавое" лунное затмение в 2025 году? Полное лунное затмение – не слишком редкое явление. Так, оно уже было в 2025 году – 14 марта. Но тогда небесное зрелище было недоступно для просмотра на территории РФ. А вот следующее затмение будет прекрасно видно в России: оно состоится в ночь с 7 на 8 сентября.

2 Почему это затмение называют кровавой луной? Строго говоря, это два разных явления. Просто кровавую луну всегда можно увидеть именно во время полного затмения. Дело в том, что в этот момент Луна оказывается в тени Земли. Из-за этого она тускнеет и приобретает красноватые оттенки. Свечение, наблюдаемое во время затмения, тоже становится красно-оранжевым.

3 Почему во время полного затмения Луна становится красной? Конечно, сама поверхность Луны не меняет свой цвет. Кроваво-красные оттенки земного спутника – результат преломления солнечных лучей, которые проходят через нашу атмосферу. Проходя через толщу воздуха, солнечный свет теряет основную часть коротковолновых компонентов (синий и зеленый спектры), сохраняя при этом красный спектр.

4 Во сколько начнется полное лунное затмение? Полное лунное затмение начнется в 18:28 и закончится в 23:55 по московскому времени. При этом затмение имеет три фазы – полутеневая, теневая и снова полутеневая. Конечно, самое красивое зрелище можно наблюдать во время теневой фазы – Луна в это время по-настоящему красная. В этот раз теневая фаза начнется в 19:27, а пик придется на 21:12. Закончится теневая фаза в 22:57.

5 Где можно будет увидеть кровавую луну? Полное лунное затмение можно будет наблюдать на большей части территории России. В частности, полюбоваться зрелищем смогут и жители Алтайского края.