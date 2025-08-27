Команда барнаульского водоканала борется за победу в конкурсе профмастерства в Оренбурге

Участие в конкурсе принимают мастера из десяти регионов страны

27 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Команда "Росводоканал Барнаул" / Фото: Татьяна Алдабаева

Команда барнаульского водоканала принимает участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства, стартовавшем в Оренбурге среди специалистов ГК "Росводоканал".

В этом году за титул лучших сражаются мастера из десяти российских регионов – сварщики, слесари, водители и лаборанты. За два дня участники продемонстрируют знания в области производственных процессов, техники безопасности, нормативных актов и выполнят практические задания, максимально приближенные к реальным рабочим условиям.

От Барнаула в Оренбург отправились 15 сотрудников, которые активно готовились к состязаниям и настроены на победу.

«Барнаульские специалисты ранее неоднократно завоевывали призовые места в различных номинациях», – подчеркнула директор по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елена Кулешова.

По ее словам, опыт специалистов в устранении аварий и монтаже трубопроводных систем делает команду достойным соперником.

Итоги конкурса станут известны в среду, 27 августа 2025 года.