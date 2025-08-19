Комика Алексея Щербакова на всякий случай "признали иноагентом" в Кемеровской области
Юморист планировал выступить в Междуреченске в сентябре
19 августа 2025, 17:40, ИА Амител
Комика Алексея Щербакова "признали иноагентом" в Кемеровской области, где он должен был выступить, поскольку местные жители приняли юмориста за "оппозиционера", сообщает Shot.
Жители Междуреченска обратилась к главе округа с требованием отменить концерт, поскольку "Щербаков чуть ли не иноагент, мало ли чего у него в шутках".
«По словам работников Дома культуры, они собрали кучу бумаг, где расписали, что комик не является иноагентом и не высказывался против СВО. Но активных граждан было не остановить», – говорится в сообщении.
Как отмечается, глава округа – новый, потому решил людям не перечить и отменил выступление, "чтобы не рисковать".
Теперь из ближайших концертов жителей Междуреченска – ансамбль с программой "Играй, гармонь! Звени частушка!", спектакль "Любовь под гипнозом" и конкурс творчества "Юный шахторенок".
Ранее комика Азамата Мусагалиева включили в список угроз нацбезопасности Украины.
18:13:35 19-08-2025
А всё-таки в прекрасное время мы живём
19:16:35 19-08-2025
Гость (18:13:35 19-08-2025) А всё-таки в прекрасное время мы живём ... ой.
На нас постоянно идут какие-то нападки.
Лет примерно так с 1000...
То монголы, то поляки то в Афган нас затянули, то французы да немцы. А там ещё финны, японцы.
На Кавказе заварушки, да прибалтийские вымиратства что-то хотят...
Так что если что-то не нравится- "ВсеГо ХоРоШеГо"
18:41:50 19-08-2025
по -мне так он около иноагент.
20:44:40 19-08-2025
Шинник (18:41:50 19-08-2025) по -мне так он около иноагент.... А по-мне ты иноагент резжигатель
18:44:32 19-08-2025
Жители Междуреченска обратилась к главе округа с требованием отменить концерт Щербакова ,
Чьи это люди ? И не сдаст их потом кукловод?
И как в 30х другие люди донесут на этих людей и со всей проллетарской ненавистью, как врагов народа, этих старательных доносчиков, в расход?
20:57:28 19-08-2025
Гость (18:44:32 19-08-2025) Жители Междуреченска обратилась к главе округа с требованием...
Все закончится очень плохо.
20:34:54 19-08-2025
Алла Пугачева сама просила присвоить ей звание "инагента", а ей не дают.
20:37:30 19-08-2025
Иноагенты заменили врагов народа. Суть одна. Презрение и банкротство с изганием.
12:56:47 20-08-2025
Люди просто не знают значения слова иноагент🤣
Это вообще связано с налогами)
И Щербаков больше жену троллит)
11:18:50 21-08-2025
Ирина (12:56:47 20-08-2025) Люди просто не знают значения слова иноагент🤣Это вообще... походу вы тоже ничего не понимаете