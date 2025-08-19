НОВОСТИОбщество

Комика Алексея Щербакова на всякий случай "признали иноагентом" в Кемеровской области

Юморист планировал выступить в Междуреченске в сентябре

19 августа 2025, 17:40, ИА Амител

Комик Алексей Щербаков / Фото: соцсети

Комика Алексея Щербакова "признали иноагентом" в Кемеровской области, где он должен был выступить, поскольку местные жители приняли юмориста за "оппозиционера", сообщает Shot.

Жители Междуреченска обратилась к главе округа с требованием отменить концерт, поскольку "Щербаков чуть ли не иноагент, мало ли чего у него в шутках".

«По словам работников Дома культуры, они собрали кучу бумаг, где расписали, что комик не является иноагентом и не высказывался против СВО. Но активных граждан было не остановить», – говорится в сообщении.

Как отмечается, глава округа – новый, потому решил людям не перечить и отменил выступление, "чтобы не рисковать".

Теперь из ближайших концертов жителей Междуреченска – ансамбль с программой "Играй, гармонь! Звени частушка!", спектакль "Любовь под гипнозом" и конкурс творчества "Юный шахторенок".

Ранее комика Азамата Мусагалиева включили в список угроз нацбезопасности Украины.

Комика Дениса Чужого признали иноагентом

Сейчас 36-летний юморист живет за границей
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

18:13:35 19-08-2025

А всё-таки в прекрасное время мы живём

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:16:35 19-08-2025

Гость (18:13:35 19-08-2025) А всё-таки в прекрасное время мы живём ... ой.
На нас постоянно идут какие-то нападки.
Лет примерно так с 1000...
То монголы, то поляки то в Афган нас затянули, то французы да немцы. А там ещё финны, японцы.
На Кавказе заварушки, да прибалтийские вымиратства что-то хотят...
Так что если что-то не нравится- "ВсеГо ХоРоШеГо"

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:41:50 19-08-2025

по -мне так он около иноагент.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:40 19-08-2025

Шинник (18:41:50 19-08-2025) по -мне так он около иноагент.... А по-мне ты иноагент резжигатель

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:32 19-08-2025

Жители Междуреченска обратилась к главе округа с требованием отменить концерт Щербакова ,
Чьи это люди ? И не сдаст их потом кукловод?
И как в 30х другие люди донесут на этих людей и со всей проллетарской ненавистью, как врагов народа, этих старательных доносчиков, в расход?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:28 19-08-2025

Гость (18:44:32 19-08-2025) Жители Междуреченска обратилась к главе округа с требованием...
Все закончится очень плохо.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:54 19-08-2025

Алла Пугачева сама просила присвоить ей звание "инагента", а ей не дают.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:37:30 19-08-2025

Иноагенты заменили врагов народа. Суть одна. Презрение и банкротство с изганием.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

12:56:47 20-08-2025

Люди просто не знают значения слова иноагент🤣
Это вообще связано с налогами)
И Щербаков больше жену троллит)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:50 21-08-2025

Ирина (12:56:47 20-08-2025) Люди просто не знают значения слова иноагент🤣Это вообще... походу вы тоже ничего не понимаете

  1 Нравится
Ответить
