Юморист планировал выступить в Междуреченске в сентябре

19 августа 2025, 17:40, ИА Амител

Комик Алексей Щербаков / Фото: соцсети

Комика Алексея Щербакова "признали иноагентом" в Кемеровской области, где он должен был выступить, поскольку местные жители приняли юмориста за "оппозиционера", сообщает Shot.

Жители Междуреченска обратилась к главе округа с требованием отменить концерт, поскольку "Щербаков чуть ли не иноагент, мало ли чего у него в шутках".

«По словам работников Дома культуры, они собрали кучу бумаг, где расписали, что комик не является иноагентом и не высказывался против СВО. Но активных граждан было не остановить», – говорится в сообщении.

Как отмечается, глава округа – новый, потому решил людям не перечить и отменил выступление, "чтобы не рисковать".

Теперь из ближайших концертов жителей Междуреченска – ансамбль с программой "Играй, гармонь! Звени частушка!", спектакль "Любовь под гипнозом" и конкурс творчества "Юный шахторенок".

Ранее комика Азамата Мусагалиева включили в список угроз нацбезопасности Украины.