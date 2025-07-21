Комиссия кабмина одобрила длинные кредитные каникулы для россиян с детьми

Мера предназначена для тех, чьи доходы упали более чем на 20%

21 июля 2025, 22:25, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские семьи при рождении второго или последующего ребенка смогут рассчитывать на длительные кредитные каникулы сроком до полутора лет. Как сообщает РБК, соответствующий законопроект рассмотрела комиссия по законопроектной деятельности при правительстве – источник утверждает, что изменения одобрили.

Документ предполагает, что семьи с одним ребенком при падении доходов более чем на 20% смогут попросить отсрочку до шести месяцев, а те, у кого родился или усыновлен второй ребенок или последующие дети, могут обратиться в кредитные организации с просьбой о кредитных каникулах на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет.

При этом с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.