Комиссия кабмина одобрила длинные кредитные каникулы для россиян с детьми
Мера предназначена для тех, чьи доходы упали более чем на 20%
21 июля 2025, 22:25, ИА Амител
Российские семьи при рождении второго или последующего ребенка смогут рассчитывать на длительные кредитные каникулы сроком до полутора лет. Как сообщает РБК, соответствующий законопроект рассмотрела комиссия по законопроектной деятельности при правительстве – источник утверждает, что изменения одобрили.
Документ предполагает, что семьи с одним ребенком при падении доходов более чем на 20% смогут попросить отсрочку до шести месяцев, а те, у кого родился или усыновлен второй ребенок или последующие дети, могут обратиться в кредитные организации с просьбой о кредитных каникулах на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет.
При этом с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.
