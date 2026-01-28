В Иркутской области приняли закон о штрафах для работодателей за склонение к аборту
Работодателей, которые угрозами или подкупом склоняют сотрудниц к прерыванию беременности, ждут штрафы от 5 до 50 тысяч рублей
28 января 2026, 19:32, ИА Амител
В Иркутской области вступил в силу закон, устанавливающий денежные штрафы для работодателей, которые оказывают давление на сотрудниц с целью заставить их сделать аборт, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно документу, под склонением к аборту понимаются уговоры, угрозы, предложения материальной выгоды, обман или иные формы давления, особенно в условиях служебной зависимости. Штрафные санкции применяются, невзирая на то, было ли в итоге выполнено прерывание беременности.
Размеры административных штрафов:
-
для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей.
-
для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Цель инициативы — усилить правовую защиту беременных женщин на рабочем месте и пресечь возможное принуждение со стороны нанимателя.
Ранее в Республике Алтай приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры или подкуп.
