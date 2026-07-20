Понедельник начнется активно, но часть вашей энергии может уйти на споры и попытки ускорить окружающих. Не все будут готовы поддерживать заданный вами темп, поэтому лучше сосредоточиться на собственных задачах.

На работе возможна ситуация, в которой придется быстро принять решение. Опирайтесь не только на первое впечатление, но и на прошлый опыт. Ваша решительность принесет пользу, если будет подкреплена конкретными фактами.

В личных отношениях не стоит требовать немедленных ответов. Дайте близкому человеку время сформулировать свою позицию.

Совет дня: направляйте энергию на результат, а не на борьбу с чужой медлительностью.