Кому повысят пенсии в России с 1 октября 2025 года?

В этот раз под значительное повышение попадут военнослужащие

30 сентября 2025, 12:35, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
В октябре 2025 года категорий пенсионеров, которые смогут рассчитывать на прибавку, будет гораздо больше обычного. Дело в том, что российские власти проведут масштабную индексацию для значительной их части – бывших военнослужащих. Но будут и другие пенсионеры, которые начнут получать больше.

О том, у кого и на сколько вырастет пенсия с 1 октября 2025 года, – в материале amic.ru.

1

Военные пенсионеры

1 октября по всей стране пройдет индексация пенсий военных пенсионеров. Напомним, размер ежемесячных выплат для этой категории рассчитывается исходя из оклада по должности и званию, а также различных надбавок.
Оклады будут повышены на 7,6%. Соответственно, вырастут и пенсии, но тут размер прибавки будет индивидуальным в каждом случае: все зависит от того, где, сколько, в каком звании и в каких условиях служил пенсионер.
2

Лица, приравненные к военным пенсионерам

К военным пенсионерам приравнены бывшие служащие МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур. Соответственно, их пенсии тоже будут увеличены.
3

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в сентябре

Напомним, пенсионеры, которым исполняется 80 лет, начинают получать пенсию с прибавкой. Вернее, им удваивают фиксированную выплату в составе пенсии. Сейчас ее размер – 8907,70 рубля. Так что пенсионеры, отметившие 80-летие в сентябре, уже с октября станут получать пенсию, увеличенную на эту сумму.
4

Пенсионеры, оформившие инвалидность в сентябре

Такое же правило (с удвоением фиксированной выплаты) действует и для пенсионеров, которые оформляют I группу инвалидности. Те, кто сделал это в сентябре, с октября станут получать на 8907,70 рубля больше каждый месяц.
Важно: фиксированную сумму могут удвоить лишь один раз. Так что пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, не получат прибавку при оформлении инвалидности. А инвалиды I группы не станут получать больше по достижении 80-летия.
5

Пенсионеры, уволившиеся с работы в сентябре

Пенсионеры, которые закончили свою трудовую деятельность в сентябре, с октября будут получать пенсию в повышенном размере. Их ежемесячные выплаты автоматически пересчитают с учетом всех пропущенных индексаций.
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

09:00:53 16-09-2025

Все пенсы уже давно поняли что их просто кинули и не многие доживают до 80 - позор чиновникам по отношению к пожилым людям которые к стати пахали при СССР как положено.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:03 30-09-2025

гость (09:00:53 16-09-2025) Все пенсы уже давно поняли что их просто кинули и не многие ... позор сссру, сдох не прокормив пенсов которые на него впахивали

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:28 30-09-2025

Чуть ли не каждый день скребут души пенсионерам. Зачем?

  3 Нравится
Ответить
