Кому повысят пенсии в России с 1 октября 2025 года?
В этот раз под значительное повышение попадут военнослужащие
30 сентября 2025, 12:35, ИА Амител
В октябре 2025 года категорий пенсионеров, которые смогут рассчитывать на прибавку, будет гораздо больше обычного. Дело в том, что российские власти проведут масштабную индексацию для значительной их части – бывших военнослужащих. Но будут и другие пенсионеры, которые начнут получать больше.
О том, у кого и на сколько вырастет пенсия с 1 октября 2025 года, – в материале amic.ru.
Военные пенсионеры
1 октября по всей стране пройдет индексация пенсий военных пенсионеров. Напомним, размер ежемесячных выплат для этой категории рассчитывается исходя из оклада по должности и званию, а также различных надбавок.
Оклады будут повышены на 7,6%. Соответственно, вырастут и пенсии, но тут размер прибавки будет индивидуальным в каждом случае: все зависит от того, где, сколько, в каком звании и в каких условиях служил пенсионер.
Лица, приравненные к военным пенсионерам
К военным пенсионерам приравнены бывшие служащие МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структур. Соответственно, их пенсии тоже будут увеличены.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в сентябре
Напомним, пенсионеры, которым исполняется 80 лет, начинают получать пенсию с прибавкой. Вернее, им удваивают фиксированную выплату в составе пенсии. Сейчас ее размер – 8907,70 рубля. Так что пенсионеры, отметившие 80-летие в сентябре, уже с октября станут получать пенсию, увеличенную на эту сумму.
Пенсионеры, оформившие инвалидность в сентябре
Такое же правило (с удвоением фиксированной выплаты) действует и для пенсионеров, которые оформляют I группу инвалидности. Те, кто сделал это в сентябре, с октября станут получать на 8907,70 рубля больше каждый месяц.
Важно: фиксированную сумму могут удвоить лишь один раз. Так что пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, не получат прибавку при оформлении инвалидности. А инвалиды I группы не станут получать больше по достижении 80-летия.
Пенсионеры, уволившиеся с работы в сентябре
Пенсионеры, которые закончили свою трудовую деятельность в сентябре, с октября будут получать пенсию в повышенном размере. Их ежемесячные выплаты автоматически пересчитают с учетом всех пропущенных индексаций.
