Кому повысят пенсию с 1 сентября 2025 года?
В первый осенний месяц таких категорий будет три
19 августа 2025, 07:00, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В сентябре 2025 года не ожидается каких-либо масштабных пенсионных индексаций и повышений. Тем не менее есть три категории, которые с первого месяца осени станут получать больше денег. О том, кому ждать прибавки, – в материале amic.ru.
1
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в августе
Пенсионеры, достигшие 80-летия, начинают получать пенсию в повышенном размере. Если быть точным, государство удваивает им фиксированную выплату – это обязательная денежная сумма, которая входит в структуру пенсии. Сейчас ее размер составляет 8907,70 рубля. Соответственно, на столько с сентября и вырастет пенсия у тех, кому в августе исполнилось 80 лет.
2
Пенсионеры, оформившие инвалидность в августе
Похожим образом повышают пенсию и тем, кто оформил I группу инвалидности. Тем, кто сделал это в августе, с сентября также удвоят фиксированную выплату. Соответственно, пенсия увеличится на 8907,70 рубля.
Важно: фиксированная выплата удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80-летия, то при получении I группы инвалидности его пенсия повышена не будет. Соответственно, если у человека уже есть I группа инвалидности, по достижении 80-летия размер его пенсии также не изменится.
3
Пенсионеры, уволившиеся с работы в августе
С 2025 года в России вернули индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Впрочем, все пропущенные индексации трудящимся получателям пенсии не компенсировали.
Чтобы пенсию пересчитали с учетом всех положенных прибавок, человеку нужно закончить свою трудовую деятельность. Так что в сентябре повышение пенсий ждет тех, кто уволился с работы в августе. Размер прибавки индивидуален – все зависит от того, сколько положенных ему индексаций пенсионер пропустил.
