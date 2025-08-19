Похожим образом повышают пенсию и тем, кто оформил I группу инвалидности. Тем, кто сделал это в августе, с сентября также удвоят фиксированную выплату. Соответственно, пенсия увеличится на 8907,70 рубля.

Важно: фиксированная выплата удваивается лишь один раз. Если пенсионер уже достиг 80-летия, то при получении I группы инвалидности его пенсия повышена не будет. Соответственно, если у человека уже есть I группа инвалидности, по достижении 80-летия размер его пенсии также не изменится.