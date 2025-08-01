За соблюдением антимонопольного законодательства будут следить нейросети, а на детские игрушки введут ГОСТы

01 августа 2025, 06:40, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В августе значительных законодательных изменений будет не так много, но несколько из них серьезным образом повлияют на нашу жизнь. Например, подросткам станет сложнее оформить банковскую карту. Кроме того, россиянам дадут возможность официально отказаться от назойливых SMS-рассылок. Наконец, за проведением торгов теперь будет следить искусственный интеллект, чтобы выявить картельные сговоры.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в августе 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Банковские карты для подростков С 1 августа 2025 года несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не смогут самостоятельно открыть банковский счет. Для этого обязательно потребуется письменное согласие родителей или законного представителя. Об этом изменении в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. "Исключение предусмотрено для случаев, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность, в том числе через процедуру эмансипации. Простого предъявления паспорта и устного волеизъявления теперь недостаточно — необходимо оформить соответствующее согласие законных представителей", — цитирует издание депутата.

Под полностью дееспособным подразумеваются в том числе подростки старше 16 лет, которые официально трудятся или уже открыл собственное ИП.

2 Отказ от SMS-рассылок Уже с августа все россияне получат возможность официально отказаться от получения рекламных и информационных SMS-рассылок. Если вы не хотите получать назойливые сообщения, нужно подать заявление мобильному оператору. Сделать это можно в приложении, на сайте или в офисе. Как только оператор получит заявление, он должен прекратить все рассылки уже на следующий день. Нововведение касается не только физических, но и юридических лиц.

3 Система "Антикартель" Федеральная антимонопольная служба с 1 августа начнет использовать "Антикартель" - новую государственную информационную систему, которая будет работать на базе искусственного интеллекта. Она призвана в автоматическом режиме выявлять нарушения антимонопольного законодательства - особый акцент будет сделан на проведении торгов и поиске картельных сговоров. Система будет самостоятельно собирать и анализировать информацию обо всех закупках и их участниках, выявляя ошибки и подозрительные моменты. К "красным флагам", которые точно вызовут подозрение "Антикартеля", относятся: подача заявок с одного IP-адреса или электронной почты;

одновременная подача заявок в последние минуты торгов;

наличие одинаковых ошибок и опечаток в документации;

отказ компаний от конкурентной борьбы;

регулярное чередование победителей на аналогичных закупках. Если, выявив ряд подобных нарушений, система заподозрит картельный сговор, эта информация тут же поступит к специалистам ФАС. А они уже решат, стоит ли проводить тщательную проверку. Напомним, участникам картельного сговора грозят штрафы в размере от 3% до 15% от объема выручки компании, но не менее 100 тысяч рублей. Если же преступный сговор организован на торгах, штрафы могут быть еще больше - от 10% до 50% от начальной стоимости контракта. А в случае, если картельный сговор повлиял на формирование цены, нарушителям и вовсе грозит уголовная ответственность: до пяти лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей.

4 Надзор за банковскими операциями С 1 августа изменится список банковских операций, за которыми кредитные организации следят наиболее тщательно. Теперь под строгим надзором будут: Зачисление и списание счетам юрлиц и ИП, которые работают в сфере купли-продажи драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и их лома;

Наличные и безналичные операции, связанные с покупкой и продажей инвестиционных драгоценных металлов, памятных монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов. В то же время три вида операций, напротив, больше не будут под таким строгим надзором. Речь идет о: Получении физлицами денег по чеку на предъявителя, выпущенному нерезидентом;

Внесении наличных гражданином в уставный капитал организации;

Зачислении на спецсчета, предназначенные для исполнения государственного оборонного заказа.

5 Регистрация российских доменов С 11 августа вступит в силу новый порядок регистрации доменных имен в российских зонах .RU и .РФ. Процесс станет гораздо жестче, а идентификация заявителя - тщательнее. Так законодатели намерены бороться с киберсквоттерами - это люди, которые спекулируют чужими торговыми марками или именами в сети, используя лазейки в законе. По задумке, после начала действия нового регламента регистрация доменного имени на подставное лицо станет почти невозможной. Есть и другое изменение: теперь в доменном имени зоны .РФ можно будет использовать буквы национальных алфавитов народов России. Таким образом, появится возможность зарегистрировать домен на 17 языках.

6 ГОСТы на игрушки и рюкзаки С 1 августа в России введут два новых государственных стандарта - для детских игрушек и рюкзаков. Требования к игрушкам будут зависеть от возрастных групп. Но в числе критериев точно будут виды используемых материалов, потенциальные угрозы для детей и химический состав. Кроме того, будут оцениваться образовательные и воспитательные функции игрушек. Рюкзаки тоже разделят на две группы. Ранец, предназначенный для ученика младших классов, не должен весить более 700 граммов, а для старшеклассника - больше килограмма. При этом школьные рюкзаки должны быть сделаны из негорючих материалов и иметь светоотражающие элементы.