Контейнерные перевозки в Сибири: "ТрэйдЛайн" прокладывает новые пути в условиях санкций

Даже сегодня, в условиях жестких санкций и при непростых логистических цепочках, можно доставить груз в любую точку мира. Как это сделать быстро и надежно, рассказывает в "Переговорке" на amic.ru исполнительный директор транспортно-логистической компании ООО "ТрэйдЛайн" Артур Байрамян. Один из наиболее надежных способов – это контейнерные перевозки. Но, по словам эксперта, в настоящее время сегмент контейнерных перевозок в Алтайском крае еще только формируется – узнали, почему и как. Поговорили в целом о трудностях в сфере перевозок и о том, за счет чего достигает успеха компания "ТрэйдЛайн" и какие услуги она предлагает своим клиентам. Конечно, спросили и о ценах.

Артур Байрамян – исполнительный директор транспортно-логистической компании ООО "ТрэйдЛайн".

Родился 11 июля 1996 года в г. Бийске Алтайского края.

В 2019 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения, факультет "Управление процессами перевозок". Получил диплом по специальности инженер путей сообщения.

После университета работал дежурным по железнодорожной станции в ОАО "РЖД".

В 2020 году назначен заместителем начальника железнодорожной станции.

В 2021-м исполнял обязанности ревизора движения на участке.

В настоящее время работает в ООО "ТрэйдЛайн".02:26 "Сегмент в Алтайском крае еще только формируется". Что такое контейнерные перевозки в Сибири?

04:07 Почему это важно для Алтайского края?

04:41 "Пробивались сквозь бури". Что входит в услуги, которые предлагает компания "ТрэйдЛайн"?

06:41 "Полная самоотдача". За счет чего компания добивается успеха?

07:28 Что самое сложное в работе с грузоперевозками?

08:34 А сколько стоят услуги компании "ТрэйдЛайн"?

10:00 "Руки развязаны". Почему "ТрэйдЛайн" почти не зависит от условий рынка?

10:47 Почему в России сложился острый дефицит контейнеров и как в этом помог Китай? Нет, они не стали продавать России дешевые контейнеры.

12:39 Нужно ли заранее бронировать контейнеры?

13:22 "Не хватает инфраструктуры, отсутствие платформ". О трудностях в сфере грузоперевозок.

15:15 О том, какие сегодня в Алтайском крае сложились основные транспортные коридоры.

16:02 Где находятся офисы "ТрэйдЛайн", а также куда и откуда компания может доставить груз?

16:46 А страховка грузов есть? В целом о том, как происходит оформление документов.

17:36 "Расскажем, покажем, научим, доставим". Еще раз об услугах, которые может оказать "ТрэйдЛайн".

18:34 "Все контейнеры уехали куда надо". О принципах работы компании за все годы ее существования.

