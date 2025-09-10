Древесину на 3,6 млрд рублей вывезли контрабандисты за границу из Новосибирской области

Товар перемещался через границу с указанием недостоверных сведений о происхождении

10 сентября 2025, 10:40, ИА Амител

Вырубка деревьев в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор четверым жителям региона по делу о мошенничестве и контрабанде древесины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2016 год подсудимые создали преступную группу и разработали схему по хищению бюджетных средств. Они подделывали документы о покупке древесины, рассчитывая получить более 139 миллионов рублей в виде возврата НДС. Однако налоговые органы отказали в выплатах.

«Помимо этого, участники группировки организовали незаконный вывоз древесины за границу. По подложным документам о владельцах и происхождении товара они отправили за рубеж продукцию на сумму свыше 3,6 миллиарда рублей», – отметили в ведомстве.

Суд назначил наказание трем мужчинам в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком от 8 до 17 лет. Женщину приговорили к десяти годам лишения свободы, но исполнение наказания отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

После отбытия основного наказания все осужденные будут находиться под административным надзором сроком от шести месяцев до одного года.

