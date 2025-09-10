Древесину на 3,6 млрд рублей вывезли контрабандисты за границу из Новосибирской области
Товар перемещался через границу с указанием недостоверных сведений о происхождении
10 сентября 2025, 10:40, ИА Амител
Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор четверым жителям региона по делу о мошенничестве и контрабанде древесины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Следствием установлено, что в период с 2012 по 2016 год подсудимые создали преступную группу и разработали схему по хищению бюджетных средств. Они подделывали документы о покупке древесины, рассчитывая получить более 139 миллионов рублей в виде возврата НДС. Однако налоговые органы отказали в выплатах.
«Помимо этого, участники группировки организовали незаконный вывоз древесины за границу. По подложным документам о владельцах и происхождении товара они отправили за рубеж продукцию на сумму свыше 3,6 миллиарда рублей», – отметили в ведомстве.
Суд назначил наказание трем мужчинам в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком от 8 до 17 лет. Женщину приговорили к десяти годам лишения свободы, но исполнение наказания отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
После отбытия основного наказания все осужденные будут находиться под административным надзором сроком от шести месяцев до одного года.
10:44:17 10-09-2025
Это очень старые дела, а сколько после этого вывезли и не поймали ни кто не посчитал.
Но самое главное этот урон природе уже ни кто не восстановит, все только деньги считают.
10:51:55 10-09-2025
Так и сейчас вывозят. Я каждый день в окно на Челюскинцев в Барнауле вижу как лесовозы идут один за другим средь белого дня.
11:29:10 10-09-2025
Гость (10:51:55 10-09-2025) Так и сейчас вывозят. Я каждый день в окно на Челюскинцев в ... Перестань бредить. В сторону Кз ни одного лесовоза не вижу, мотаюсь постоянно. Если завозят в Брн на переработку то это другое.
23:41:29 10-09-2025
Гость (11:29:10 10-09-2025) Перестань бредить. В сторону Кз ни одного лесовоза не вижу, ... Вы сами бред несете. Везут в сторону железной дороги лесовозами, а оттуда в Китай, а не в Казахстан.
00:27:49 11-09-2025
Гость (23:41:29 10-09-2025) Вы сами бред несете. Везут в сторону железной дороги лесовоз... Странная у вас логика и логистика. Ближайший жд погран-ереход в Китай - манчжурия.. Чтоб туда попасть налог проехать новрсибирскую, кемеровскую, красноярскую, иркутскую области и бурятию. Везде в этих краях своего леса пруд пруди. Но тащат несчастный лес из Ак. Хотя в другую сторону, через Кз ближе в разы и леса по дороге нет. Короче садись, ДВА!
11:30:46 10-09-2025
Древесина - практически это золотой запас России.
11:39:12 10-09-2025
dok_СФ (11:30:46 10-09-2025) Древесина - практически это золотой запас России.... Золотой запас-это люди. Доить не передоить.
14:49:58 10-09-2025
Выводили выводили, а н кто и не знал...в когда вывезли, тогда и узнали