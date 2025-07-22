Город-сад: на балконах жилых домов в центре Барнаула выросли деревья
Висячие сады Семирамиды по-барнаульски
22 июля 2025, 07:00, ИА Амител
На проспекте Ленина в Барнауле, на участке от площади Октября до кинотеатра "Россия", горожане обратили внимание на необычную городскую флору. На балконах жилых домов здесь буквально растут деревья и кустарники. Выглядит это как настоящие "висячие сады" – только не Семирамиды, а, скорее, Сибири.
Что стало причиной появления деревьев на верхних этажах – вопрос открытый. Возможно, это последствия многолетнего накопления почвы и семян, заносимых ветром. Как бы то ни было, зелень уверенно пробивается сквозь бетон и балконные плиты, создавая неожиданно живописный контраст сталинской архитектуре.
Ранее власти Барнаула объявили тендер на разработку проектно-сметной документации для ремонта трех жилых домов на проспекте Ленина – № 63, 67 и 69. Дома находятся рядом с остановкой "Кинотеатр "Россия" и входят в исторический ансамбль городской застройки.
07:20:55 22-07-2025
Брошенные города - призраки тоже выглядят еще больше реально, что природа победит создание рук человеческих.
10:32:16 22-07-2025
Life after people мой любимый фильм
12:08:57 22-07-2025
вот кого нужно реально штрафовать, то это собственников этих балконов! зелень-это не всегда хорошо, иногда она становится разрушителем. в данном случае- балконов, которые через некоторое время начнут крошится и падать на головы прохожих. хочешь куст на балконе- ставь цветочный горшок. по другому- никак.
15:02:12 22-07-2025
Элен без ребят (12:08:57 22-07-2025) вот кого нужно реально штрафовать, то это собственников этих... Ну на то он и убогий центр. 🤣😆🤣
17:34:38 22-07-2025
Гость (15:02:12 22-07-2025) Ну на то он и убогий центр. 🤣😆🤣... "Сколько не говори халва, слаще во рту не станет"(с)
15:52:05 22-07-2025
Элен без ребят (12:08:57 22-07-2025) вот кого нужно реально штрафовать, то это собственников этих... Пусть тебя балкон оштрафует
16:02:35 22-07-2025
Центр - место жизни неудачников.
17:35:18 22-07-2025
Гость (16:02:35 22-07-2025) Центр - место жизни неудачников.... Продолжайте уговаривать себя
16:41:28 22-07-2025
А потом балконы падать начнут
17:00:20 22-07-2025
Был бы в городе хозяин было бы так.? только ли балконы ? Вы посмотрите на улицы правая сторона проезжей части заросла кустарниками и деревьями да так , что занимают половину проезжей части. Знаков не видно , не видно сигналов светофоров. Вы спросите где это ,можно назвать улицы? Посмотрите сами и Вы увидите.