Висячие сады Семирамиды по-барнаульски

22 июля 2025, 07:00, ИА Амител

"Заросший" проспект Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

На проспекте Ленина в Барнауле, на участке от площади Октября до кинотеатра "Россия", горожане обратили внимание на необычную городскую флору. На балконах жилых домов здесь буквально растут деревья и кустарники. Выглядит это как настоящие "висячие сады" – только не Семирамиды, а, скорее, Сибири.

Что стало причиной появления деревьев на верхних этажах – вопрос открытый. Возможно, это последствия многолетнего накопления почвы и семян, заносимых ветром. Как бы то ни было, зелень уверенно пробивается сквозь бетон и балконные плиты, создавая неожиданно живописный контраст сталинской архитектуре.

Ранее власти Барнаула объявили тендер на разработку проектно-сметной документации для ремонта трех жилых домов на проспекте Ленина – № 63, 67 и 69. Дома находятся рядом с остановкой "Кинотеатр "Россия" и входят в исторический ансамбль городской застройки.