В Новосибирске дерево упало на автобусную остановку и придавило людей

Одной из пострадавших сняло скальп

20 августа 2025, 10:48, ИА Амител

Дерево упало на автобусную остановку в Новосибирске / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске дерево рухнуло на автобусную остановку с людьми. Пострадали три человека. Об этом сообщает Mash Siberia.

Со слов очевидцев, одной из женщин сняло скальп. Судя по кадрам, остановка разрушена полностью.

Медики госпитализировали двоих человек. Подробностей об их состоянии нет.

Детали происшествия пока неизвестны.

Ранее в саратовском парке имени Горького на полуторагодовалую девочку упала деревянная статуя весом более 140 кг. Ребенок скончался на месте. Известно, что внутри сооружение было гнилым. Там же в 2023 году веткой дуба придавило бабушку и маленького ребенка.