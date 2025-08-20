В Новосибирске дерево упало на автобусную остановку и придавило людей
Одной из пострадавших сняло скальп
20 августа 2025, 10:48, ИА Амител
Дерево упало на автобусную остановку в Новосибирске / Фото: Mash Siberia
В Новосибирске дерево рухнуло на автобусную остановку с людьми. Пострадали три человека. Об этом сообщает Mash Siberia.
Со слов очевидцев, одной из женщин сняло скальп. Судя по кадрам, остановка разрушена полностью.
Медики госпитализировали двоих человек. Подробностей об их состоянии нет.
Детали происшествия пока неизвестны.
Ранее в саратовском парке имени Горького на полуторагодовалую девочку упала деревянная статуя весом более 140 кг. Ребенок скончался на месте. Известно, что внутри сооружение было гнилым. Там же в 2023 году веткой дуба придавило бабушку и маленького ребенка.
11:08:54 20-08-2025
Нет хозяина в этом городе, бардак хуже чем в БРН
11:38:04 20-08-2025
А сколько аварийных деревьев в Барнауле, а в крае?
Может вместо обустройства территории вокруг краевой администрации, потратить деньги на безопасность граждан?
13:01:39 20-08-2025
раньше автобусные остановки из бетона были, а теперь консервная банка прочнее, лист металла и лист поликарбоната. никакой защиты не то что от деревьев, а даже и от непогоды.