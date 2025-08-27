Контролировать не выйдет. Алтайское Минобразования прокомментировало ГОСТ на форму в школы

Учителя не смогут контролировать ее соответствие требованиям

27 августа 2025

Школа / Фото: amic.ru

Новый ГОСТ на школьную форму начнет действовать в России с 1 сентября. Это не означает, что теперь вся форма будет выглядеть одинаково, как некогда в Советском Союзе. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, судя по опросам, так подумали многие родители.

Новый стандарт устанавливает требования к качеству и безопасности материалов. Никакой синтетики – только натуральные, дышащие ткани, обеспечивающие комфорт и безопасность. При этом дизайн одежды выбирают производители и сами учебные заведения, а контроль за соблюдением ГОСТа возложен на Роспотребнадзор. В региональном Минобре заявили, что со своей стороны контролировать соблюдение этих требований не смогут.

«Учитель не может проверить качество материала, одежды, в которой ребенок пришел на занятия. Контролировать должны на уровне производителей – школьная форма, которая обозначается как школьная форма, должна будет соответствовать требованиям ГОСТа», – заявила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Однако и другие изменения ждут учеников с 1 сентября. В школах региона продолжается обновление кабинетов ОБЖ и труда. Порядка 77 млн рублей из федерального бюджета и 40 млн из краевого бюджета направят на станки, верстаки, швейные машины и военно-спортивное оборудование. При этом в учебных планах сократят часы на обществознание в пользу расширенного изучения истории, включая новый курс по истории родного края. Кроме того, с нового учебного года контрольные работы не должны будут занимать более 10% учебного времени, а объем домашних заданий сократят – все для того, чтобы снизить нагрузку на учеников и учителей.