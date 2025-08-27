Контролировать не выйдет. Алтайское Минобразования прокомментировало ГОСТ на форму в школы
Учителя не смогут контролировать ее соответствие требованиям
27 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Новый ГОСТ на школьную форму начнет действовать в России с 1 сентября. Это не означает, что теперь вся форма будет выглядеть одинаково, как некогда в Советском Союзе. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, судя по опросам, так подумали многие родители.
Новый стандарт устанавливает требования к качеству и безопасности материалов. Никакой синтетики – только натуральные, дышащие ткани, обеспечивающие комфорт и безопасность. При этом дизайн одежды выбирают производители и сами учебные заведения, а контроль за соблюдением ГОСТа возложен на Роспотребнадзор. В региональном Минобре заявили, что со своей стороны контролировать соблюдение этих требований не смогут.
«Учитель не может проверить качество материала, одежды, в которой ребенок пришел на занятия. Контролировать должны на уровне производителей – школьная форма, которая обозначается как школьная форма, должна будет соответствовать требованиям ГОСТа», – заявила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.
Однако и другие изменения ждут учеников с 1 сентября. В школах региона продолжается обновление кабинетов ОБЖ и труда. Порядка 77 млн рублей из федерального бюджета и 40 млн из краевого бюджета направят на станки, верстаки, швейные машины и военно-спортивное оборудование. При этом в учебных планах сократят часы на обществознание в пользу расширенного изучения истории, включая новый курс по истории родного края. Кроме того, с нового учебного года контрольные работы не должны будут занимать более 10% учебного времени, а объем домашних заданий сократят – все для того, чтобы снизить нагрузку на учеников и учителей.
- "Контролировать не выйдет." ---------Слава Богу, что Россия еще не КНДРы.
Гость (09:10:59 27-08-2025) - "Контролировать не выйдет." ---------Слава Богу, что Росси... вот способ контроля мы выдумаем. и наказание тоже.
Чем плоха была форма в СССР? По моему, лучше все равно не придумаешь.
Гость (10:04:24 27-08-2025) Чем плоха была форма в СССР? По моему, лучше все равно не пр... Фартуки эти дебильные чем были хороши?.. Особенно парадные белые - если предполагалось, что они должны защитить от чего-то платье, то это явный просчет, белый фартук потом не отстирать. Да и черные - что, в старших классах все такие свиньи, что непременно каждый день заляпывают перед у платья? А воротнички-манжеты? Чтобы каждый день их перешивать и мучиться? Плюс, если речь о покупных платьях и мальчиковых... не знаю, как их назвать - полуфренчи? - Так там был ужасный материал. Платье на попе начинало лосниться после дня носки, впереди, емнип, была зачем-то сделана складка, на итого юбка электризовалась и забивалась между ног. Приходилось отпарывать и перешивать эту юбку. Штаны у парней тоже лоснились на попе. Весной-осенью во всем этом было жарко, зимой холодно. В чем прелесть, не подскажете?.. Бегать искать ткань при повсеместном дефиците, чтобы сшить себе нормальное платье, а не вот это вот все - то еще удовольствие. А приходилось.
не могу понять этих терок про форму. это рекомендательная такая штука абсолютно, каждый муниципалитет и каждая школа могут прислушаться или нет к этой методичке. в чем проблема то и инфоповод где?! раскручивается дохлая тема