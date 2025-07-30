Кормление голубей для россиян может обернуться штрафом
Данные действия нарушают санитарные нормы
30 июля 2025, 16:20, ИА Амител
Госдума предупредила россиян о возможных штрафах за кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов, если это создает угрозу санитарной безопасности, сообщил депутат Сергей Колунов в беседе с ТАСС.
Как пояснил Колунов, такое нарушение подпадает под статью "о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами".
«Для рядовых граждан штраф составит 2–3 тысячи рублей, при повторном нарушении - до 5 тысяч. Должностные лица заплатят 10–30 тысяч рублей, а компании — от 100 до 250 тысяч», - уточнил депутат.
Колунов уточнил, что для привлечения к ответственности нужны доказательства: фото, видео или свидетельские показания. Он также напомнил, что аналогичные штрафы грозят за выброс мусора из окон или его складирование в подъездах. Перед обращением в Роспотребнадзор или полицию депутат рекомендовал направлять жалобы в управляющие компании для профилактической работы с жильцами.
16:27:53 30-07-2025
Урааа! Бабок будут гонять, наконец-то! Задолбали уже, прикармливать этих летающих крыс, разносящих всякую заразу.
16:44:50 30-07-2025
Согласна, голуби - это летающие крысы, там где кормят все загажено, они крыльями хлопают поднимают свое гуано в воздух , а мы и наши дети этим дышат. А потом непонятные сыпь и кашель.
17:25:48 30-07-2025
гость (16:44:50 30-07-2025) Согласна, голуби - это летающие крысы, там где кормят все за... Согласен на все 100. Мимо проходишь, а на тебя 300 ошалевших особей летят, руками закрываюсь на всякий случай.
10:36:35 31-07-2025
гость (16:44:50 30-07-2025) Согласна, голуби - это летающие крысы, там где кормят все за... хорош детьми прикрываться. остальные, что не люди что ли?!
17:26:55 30-07-2025
и кто будет бабок гонять?
17:34:47 30-07-2025
Гость (17:26:55 30-07-2025) и кто будет бабок гонять?... капканами будут ловить.
20:14:45 30-07-2025
Гость (17:26:55 30-07-2025) и кто будет бабок гонять?... В предыдущей новости написано- 139 студентов-полицейских выпустили=ь из Барнаульского юридического института в 2025 году. Вот из них будут сформированы отряды по отлову бабок. 119 человек на отлов собачниц, красно дипломники на отлов голубятниц. Сводный отряд пенсионеров на отлов кошатниц.
22:40:13 30-07-2025
Гость (20:14:45 30-07-2025) В предыдущей новости написано- 139 студентов-полицейских вып... их в новые регионы дислоцируют, ващета это так делается. тут у себя мало кто работает. без конца ротации
17:27:22 30-07-2025
Предлагаю запретить кормить депутатов и их семьи, чтобы реальными проблемами занимались. А природу оставьте в покое, в ней все сбалансированное.
17:33:42 30-07-2025
Запреты не имеют смысла, если некому следить за их выполнением.
Нужно просто на законодательном уровне нужно официально разрешить выписывать подсрачники за кормление голубей упоротым бабкам от неравнодушных жителей города, и проблема решиться за неделю.
18:44:32 30-07-2025
Гость (17:33:42 30-07-2025) Запреты не имеют смысла, если некому следить за их выполнени... стопудово!
18:31:08 30-07-2025
Штраф за кормление летучих крыс - голубей - должен быть огромным, шокирующим, ввергающим в нищету. Выписывать его должен любой милицанер, а списание осуществляться быстро и безакцептно.
11:13:05 31-07-2025
Гость (18:31:08 30-07-2025) Штраф за кормление летучих крыс - голубей - должен быть огро... Штраф должен выписывать любой неравнодушный гражданин, потому что за преступление надо карать мгновенно.
18:58:08 30-07-2025
во всем мире площади с голубями считаются туристической достопримечательностью, где все кормят птиц, а в этой стране только запреты запреты, запреты... и такие чудовищные комменты про летающих крыс. да если бы голуби переносили столько болезней, как вы думаете, вы давно бы все сдохли от них! совсем маленькие детки, у которых адекватные родители, на России и в Изумрудном постоянно кормят гулек с рук. и хоть один заболел? отметившийся выше, вы больные на голову живодёры! птички им помешали! ужас, с какими уродами приходится дышать одним воздухом,..
19:16:13 30-07-2025
Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... На голову битая?
09:55:10 31-07-2025
Пузырек (19:16:13 30-07-2025) На голову битая?... голубями.
19:35:23 30-07-2025
Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... Ты это в Париже или Риме расскажи. Где огромные деньги тратятся на отмывание скульптур и памятников от ейного дерьма. Там тебя быстро отучат крыс летающих кормить.
19:40:43 30-07-2025
Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... Это чтоб не быть голословным: За кормление голубей в Париже предусмотрен штраф 183 евро ! 🕊️
Это объясняется тем , что их экскременты разрушают памятники, фасады зданий и способствуют распространению инфекций .
В будущем мэрия Парижа планирует избавиться от птиц совсем, препятствуя их размножению устанавливает специальные кормушки с контрацептивами.
19:50:35 30-07-2025
Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... Вы серьезно? Как давно вы были где-нибудь, дальше Ярового?
Советую посетить Венецию, например. И покормить этих птиц на Сан Марко. С 2008 года штраф за это до 500 евро.
Вы готовы отдать 50к рублей за этих "птичек"? надеюсь и у нас будет так же
20:44:45 30-07-2025
Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025)во всем мире площади с голубями считаются туристической достопримечательностьюВот в турхлястике на Мало-Тобольской и лестнице на лысую гору их и кормите. Все равно там нормальные люди только по приговору суда могут появиться.
19:41:11 30-07-2025
В частности, его неубиваемость заключается в малой чувствительности к различным инфекциям, весьма опасным для других видов, человека в том числе. Практически все городские голуби являются носителями той или иной (или многих сразу) заразы и распространяют ее через пух, помет и даже воздух. При этом самим голубям от этих инфекций нередко ни холодно, ни жарко!
Наиболее часто голуби бывают заражены орнитозом. Его вызывает Chlamydophila psittaci, родственная встречающимся у людей хламидиям. Орнитоз может поразить и человека и воздействует на дыхательную систему. Он излечим, но чреват серьезными осложнениями.
Чтобы «подцепить» орнитоз, не обязательно трогать голубей. Бактерии долгое время могут жить вне носителя, то есть попадаются в любых местах, где бывают голуби. А они бывают буквально везде.
Почти не испытывая неудобств, голуби переносят сальмонеллез и гистоплазмоз. Последний вызывается грибком, развивающемся в почве, «удобренной» голубиным пометом, и приводит к комплексному поражению организма, чреватому даже летальным исходом. О сальмонеллезе слышали все, это кишечная инфекция.
19:46:42 30-07-2025
Испанцы крыс не любят вообще:
В большинстве общественных мест по всей стране кормление птиц (и голубей, и чаек, и даже диких попугаев) незаконно. Птицы оставляют после себя грязь, создают шум, могут переносить блох и опасные заболевания. Штрафы в зависимости от региона составляют от 100 до 20 000 €.
Германия В среднем за бросание мякиша или зерна придётся заплатить 35 €, но у каждого города своя верхняя граница: например, в Кёльне, Мюнхене и Дортмунде штраф может доходить до 1000 €, в Гамбурге, Штутгарте и Брауншвейге — до 5000 €, а во Франкфурте-на-Майне — до 200 €.
Гонконг: Но, по всей видимости, штрафы за нарушение пока не так эффективны, поэтому летом 2024 года правила ужесточились: теперь за кормление пернатых нужно будет отдать от 5000 до 10 000 $* (раньше сумма была в десять раз меньше) или сесть в тюрьму на год. Интересно, что закон распространяется и на общественные места, и на частные территории вроде балкона или закрытого двора.
В общем раз за пределы деревни Гадюкино не выезжала, то просто Гугл в помощь. Площади с голубями! Бугага!
21:52:41 30-07-2025
Кормление голубей - это "соринка в глазу". Озеленение или ограждения автошинами - это "бревно в глазу". Какое нарушение попадает под статью "о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами"? Кормление птиц - "притянуто за уши" к этой статье закона. Весь город захламлён ядовитыми шинами и "бревно" не видят.
22:11:10 30-07-2025
Гость (21:52:41 30-07-2025) Кормление голубей - это "соринка в глазу". Озеленение или ог... Предлагаете о незаконности кормления голубей закон выпустить? Согласен, что можно и грамотнее именно этот запрет сделать. Я вообще против запретов, которые не предусмотрены УК и КоАП(в большинстве), но тут про разрешенные поджопники писал - я за. И часто далеко это не бабушки
22:12:23 30-07-2025
Гость (21:52:41 30-07-2025) Кормление голубей - это "соринка в глазу". Озеленение или ог... Во всем мире идиоты и запрещают кормить летучих крыс в Барнауле у нее бревно в глазу в виде шины. И да, я люблю притягивать за уши, сама знаешь для чего.
09:07:35 31-07-2025
Гость (22:12:23 30-07-2025) Во всем мире идиоты и запрещают кормить летучих крыс в Барна... Так во всем мире и ЛГБТ считается нормой...
11:09:07 31-07-2025
Дюша (09:07:35 31-07-2025) Так во всем мире и ЛГБТ считается нормой...... Пчела против мёда? Дзержинец ты наш, длинноволосый!
22:54:04 30-07-2025
У них там соревнование - кто придумает и озвучит бОльшую пакость?
07:28:10 31-07-2025
Гость (22:54:04 30-07-2025) У них там соревнование - кто придумает и озвучит бОльшую пак... Пакостники за границей практически во всех странах запретили кормить летающих крыс. Во тупые!
08:20:37 31-07-2025
Ленка спалилась, что за границей ни разу не была -;) Поди загранпаспорта нет
09:01:00 31-07-2025
Депутат в законах полный профан. Любой суд признает ничтожным заявление о нарушении. Корм для птиц не является отходами...Лично буду кормить отборным кормом для птиц из ЗОО магазина и алтайскими крупами...Посмотрим, смогут ли доказать, что это отходы.
09:09:52 31-07-2025
Дюша (09:01:00 31-07-2025) Депутат в законах полный профан. Любой суд признает ничтожны... разъясняю: Депута́т (от лат. deputatus, «Назначенный, уполномоченный») — лицо, выбранное гражданами в органы власти.
соответственно вы наехали и на депутата и избирателей его.
в кутузку!
09:21:30 31-07-2025
Musik (09:09:52 31-07-2025) разъясняю: Депута́т (от лат. deputatus, «Назначенный, уполно... Я указал на его некомпетентность, к тому же он явно прошел по партспискам. И избиратели ему наказов о данном запрете не направляли 100%... Так что отзывать надо таких за профнепригодность. Еще раз: кормление голубей не подпадает под указанную статью т.к. корм отходами не является.
09:53:50 31-07-2025
Дюша (09:21:30 31-07-2025) Я указал на его некомпетентность, к тому же он явно прошел п... если вы попробуете это доказать и будете его (корм) жрать одновременно с голубями способом клевания - то возможно и докажете. но в дурку вас всё равно заберут.
так что не нарывайтесь против депутатов.
10:21:35 31-07-2025
Musik (09:53:50 31-07-2025) если вы попробуете это доказать и будете его (корм) жрать од... Батенька, для доказательства того, что корм является кормом склевывание не предусмотрено. Там на упаковке есть все рекомендации по применению и сертификаты. То же касается и продукции сельского хозяйства. Пусть "народный избранник" попробует доказать, что крупы с не просроченным сроком годности являются отходами. Производители это не одобрят. Мечты же господина Колунова сбудутся только после принятия закона о запрете именно процесса кормления. А пока я с удовольствием буду кормить пернатых, чтобы они гадили на его представительскую машину.
10:38:56 31-07-2025
Дюша (10:21:35 31-07-2025) Батенька, для доказательства того, что корм является кормом ... речь про разбрасывание на улице всякой фигни, которую кормильцы называют кормом.
эта кормежка склевывается окормляемыми не полностью - вот если бы кормители её убирали вопросов бы (у меня) не было. и в специально отведенных местах вне городской черты.
по терминологии - если пищевые продукты разбрасываются на улице - они теряют свойство пищевых (вот вы же не едите белящ если он шмякнулся в лужу? сертификат соответствия на съедение утерял свойства).
ну вот. лучше прекратите сопротивляться и постарайтесь получить удовольствие - голубей кормить нельзя. любовницу молодую заведите и её кормите.
10:51:31 31-07-2025
Musik (10:38:56 31-07-2025) речь про разбрасывание на улице всякой фигни, которую кормил... Я уже попрощался...Бурлите тут г..нами без меня...
11:07:44 31-07-2025
Дюша (10:51:31 31-07-2025) Я уже попрощался...Бурлите тут г..нами без меня...... удачи!
10:20:18 31-07-2025
Дюша (09:01:00 31-07-2025) Лично буду кормить отборным кормом для птиц из ЗОО магазина и алтайскими крупами...Посмотрим, смогут ли доказать, что это отходы.... Возможно, доказать не смогут... А вот хл..ло разбить неравнодушные люди могут.
10:47:36 31-07-2025
Гость (10:20:18 31-07-2025) Возможно, доказать не смогут... А вот хл..ло разбить неравно... Не надо мне угрожать...Я служил в Дзержинке...Хоть и давно, но навыки, гарантирующие обидчику не только моральный ущерб всё еще со мной. Я в 90-е не боялся ходить с волосами до пояса. Так что нарываться не рекомендую.
11:00:49 31-07-2025
Дюша (10:47:36 31-07-2025) Не надо мне угрожать...Я служил в Дзержинке...Хоть и давно, ... Ножку тянуть научился?
11:12:05 31-07-2025
Дюша (10:47:36 31-07-2025) ...Я в 90-е не боялся ходить с волосами до пояса... Это потому что в душе ты девочка?
09:16:49 31-07-2025
Нового человека воспитывают...Ни каких проявлений коллективизма, сострадания, взаимовыручки...Исключительный эгоизм и эгоцентризм...И понимание того, что голуби здесь появились на сотни тысяч лет раньше вас и имеют в сотню тысяч раз больше прав на существование в головы убогих не укладывается...Раньше люди голубятни строили...Но эта высокоразвитая цивилизация уничтожена варварами за цветные фантики.
11:54:45 31-07-2025
Меня бесят парковщики своих железных корыт на оставшихся в городе газонах. Не могут лишние метры по подъезда дойти, растрясти жирок.
Голуби меньшее зло, других проблем хватает.