Кормление голубей для россиян может обернуться штрафом

Данные действия нарушают санитарные нормы

30 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Голубь ест батон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Госдума предупредила россиян о возможных штрафах за кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов, если это создает угрозу санитарной безопасности, сообщил депутат Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Как пояснил Колунов, такое нарушение подпадает под статью "о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами".

«Для рядовых граждан штраф составит 2–3 тысячи рублей, при повторном нарушении - до 5 тысяч. Должностные лица заплатят 10–30 тысяч рублей, а компании — от 100 до 250 тысяч», - уточнил депутат.

Колунов уточнил, что для привлечения к ответственности нужны доказательства: фото, видео или свидетельские показания. Он также напомнил, что аналогичные штрафы грозят за выброс мусора из окон или его складирование в подъездах. Перед обращением в Роспотребнадзор или полицию депутат рекомендовал направлять жалобы в управляющие компании для профилактической работы с жильцами.

Ранее сообщалось, что жители Бийска просят защитить их от ворон, обосновавшихся возле мэрии.

штрафы Птицы

Комментарии 44

Avatar Picture
Гость

16:27:53 30-07-2025

Урааа! Бабок будут гонять, наконец-то! Задолбали уже, прикармливать этих летающих крыс, разносящих всякую заразу.

Avatar Picture
гость

16:44:50 30-07-2025

Согласна, голуби - это летающие крысы, там где кормят все загажено, они крыльями хлопают поднимают свое гуано в воздух , а мы и наши дети этим дышат. А потом непонятные сыпь и кашель.

Avatar Picture
Пузырек

17:25:48 30-07-2025

гость (16:44:50 30-07-2025) Согласна, голуби - это летающие крысы, там где кормят все за... Согласен на все 100. Мимо проходишь, а на тебя 300 ошалевших особей летят, руками закрываюсь на всякий случай.

Avatar Picture
Гость

10:36:35 31-07-2025

гость (16:44:50 30-07-2025) Согласна, голуби - это летающие крысы, там где кормят все за... хорош детьми прикрываться. остальные, что не люди что ли?!

Avatar Picture
Гость

17:26:55 30-07-2025

и кто будет бабок гонять?

Avatar Picture
Гость

17:34:47 30-07-2025

Гость (17:26:55 30-07-2025) и кто будет бабок гонять?... капканами будут ловить.

Avatar Picture
Гость

20:14:45 30-07-2025

Гость (17:26:55 30-07-2025) и кто будет бабок гонять?... В предыдущей новости написано- 139 студентов-полицейских выпустили=ь из Барнаульского юридического института в 2025 году. Вот из них будут сформированы отряды по отлову бабок. 119 человек на отлов собачниц, красно дипломники на отлов голубятниц. Сводный отряд пенсионеров на отлов кошатниц.

Avatar Picture
Гость

22:40:13 30-07-2025

Гость (20:14:45 30-07-2025) В предыдущей новости написано- 139 студентов-полицейских вып... их в новые регионы дислоцируют, ващета это так делается. тут у себя мало кто работает. без конца ротации

Avatar Picture
Гость

17:27:22 30-07-2025

Предлагаю запретить кормить депутатов и их семьи, чтобы реальными проблемами занимались. А природу оставьте в покое, в ней все сбалансированное.

Avatar Picture
Гость

17:33:42 30-07-2025

Запреты не имеют смысла, если некому следить за их выполнением.
Нужно просто на законодательном уровне нужно официально разрешить выписывать подсрачники за кормление голубей упоротым бабкам от неравнодушных жителей города, и проблема решиться за неделю.

Avatar Picture
Гость

18:44:32 30-07-2025

Гость (17:33:42 30-07-2025) Запреты не имеют смысла, если некому следить за их выполнени... стопудово!

Avatar Picture
Гость

18:31:08 30-07-2025

Штраф за кормление летучих крыс - голубей - должен быть огромным, шокирующим, ввергающим в нищету. Выписывать его должен любой милицанер, а списание осуществляться быстро и безакцептно.

Avatar Picture
Гость

11:13:05 31-07-2025

Гость (18:31:08 30-07-2025) Штраф за кормление летучих крыс - голубей - должен быть огро... Штраф должен выписывать любой неравнодушный гражданин, потому что за преступление надо карать мгновенно.

Avatar Picture
Элен без ребят

18:58:08 30-07-2025

во всем мире площади с голубями считаются туристической достопримечательностью, где все кормят птиц, а в этой стране только запреты запреты, запреты... и такие чудовищные комменты про летающих крыс. да если бы голуби переносили столько болезней, как вы думаете, вы давно бы все сдохли от них! совсем маленькие детки, у которых адекватные родители, на России и в Изумрудном постоянно кормят гулек с рук. и хоть один заболел? отметившийся выше, вы больные на голову живодёры! птички им помешали! ужас, с какими уродами приходится дышать одним воздухом,..

Avatar Picture
Пузырек

19:16:13 30-07-2025

Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... На голову битая?

Avatar Picture
Musik

09:55:10 31-07-2025

Пузырек (19:16:13 30-07-2025) На голову битая?... голубями.

Avatar Picture
Гость

19:35:23 30-07-2025

Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... Ты это в Париже или Риме расскажи. Где огромные деньги тратятся на отмывание скульптур и памятников от ейного дерьма. Там тебя быстро отучат крыс летающих кормить.

Avatar Picture
Гость

19:40:43 30-07-2025

Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... Это чтоб не быть голословным: За кормление голубей в Париже предусмотрен штраф 183 евро ! 🕊️
Это объясняется тем , что их экскременты разрушают памятники, фасады зданий и способствуют распространению инфекций .
В будущем мэрия Парижа планирует избавиться от птиц совсем, препятствуя их размножению устанавливает специальные кормушки с контрацептивами.

Avatar Picture
Гость

19:50:35 30-07-2025

Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025) во всем мире площади с голубями считаются туристической дост... Вы серьезно? Как давно вы были где-нибудь, дальше Ярового?
Советую посетить Венецию, например. И покормить этих птиц на Сан Марко. С 2008 года штраф за это до 500 евро.
Вы готовы отдать 50к рублей за этих "птичек"? надеюсь и у нас будет так же

Avatar Picture
Гость

20:44:45 30-07-2025

Элен без ребят (18:58:08 30-07-2025)во всем мире площади с голубями считаются туристической достопримечательностьюВот в турхлястике на Мало-Тобольской и лестнице на лысую гору их и кормите. Все равно там нормальные люди только по приговору суда могут появиться.

Avatar Picture
О болезнях

19:41:11 30-07-2025

В частности, его неубиваемость заключается в малой чувствительности к различным инфекциям, весьма опасным для других видов, человека в том числе. Практически все городские голуби являются носителями той или иной (или многих сразу) заразы и распространяют ее через пух, помет и даже воздух. При этом самим голубям от этих инфекций нередко ни холодно, ни жарко!

Наиболее часто голуби бывают заражены орнитозом. Его вызывает Chlamydophila psittaci, родственная встречающимся у людей хламидиям. Орнитоз может поразить и человека и воздействует на дыхательную систему. Он излечим, но чреват серьезными осложнениями.

Чтобы «подцепить» орнитоз, не обязательно трогать голубей. Бактерии долгое время могут жить вне носителя, то есть попадаются в любых местах, где бывают голуби. А они бывают буквально везде.

Почти не испытывая неудобств, голуби переносят сальмонеллез и гистоплазмоз. Последний вызывается грибком, развивающемся в почве, «удобренной» голубиным пометом, и приводит к комплексному поражению организма, чреватому даже летальным исходом. О сальмонеллезе слышали все, это кишечная инфекция.

Avatar Picture
Гость

19:46:42 30-07-2025

Испанцы крыс не любят вообще:
В большинстве общественных мест по всей стране кормление птиц (и голубей, и чаек, и даже диких попугаев) незаконно. Птицы оставляют после себя грязь, создают шум, могут переносить блох и опасные заболевания. Штрафы в зависимости от региона составляют от 100 до 20 000 €.
Германия В среднем за бросание мякиша или зерна придётся заплатить 35 €, но у каждого города своя верхняя граница: например, в Кёльне, Мюнхене и Дортмунде штраф может доходить до 1000 €, в Гамбурге, Штутгарте и Брауншвейге — до 5000 €, а во Франкфурте-на-Майне — до 200 €.

Гонконг: Но, по всей видимости, штрафы за нарушение пока не так эффективны, поэтому летом 2024 года правила ужесточились: теперь за кормление пернатых нужно будет отдать от 5000 до 10 000 $* (раньше сумма была в десять раз меньше) или сесть в тюрьму на год. Интересно, что закон распространяется и на общественные места, и на частные территории вроде балкона или закрытого двора.



В общем раз за пределы деревни Гадюкино не выезжала, то просто Гугл в помощь. Площади с голубями! Бугага!

Avatar Picture
Гость

21:52:41 30-07-2025

Кормление голубей - это "соринка в глазу". Озеленение или ограждения автошинами - это "бревно в глазу". Какое нарушение попадает под статью "о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами"? Кормление птиц - "притянуто за уши" к этой статье закона. Весь город захламлён ядовитыми шинами и "бревно" не видят.

Avatar Picture
Пузырек

22:11:10 30-07-2025

Гость (21:52:41 30-07-2025) Кормление голубей - это "соринка в глазу". Озеленение или ог... Предлагаете о незаконности кормления голубей закон выпустить? Согласен, что можно и грамотнее именно этот запрет сделать. Я вообще против запретов, которые не предусмотрены УК и КоАП(в большинстве), но тут про разрешенные поджопники писал - я за. И часто далеко это не бабушки

Avatar Picture
Гость

22:12:23 30-07-2025

Гость (21:52:41 30-07-2025) Кормление голубей - это "соринка в глазу". Озеленение или ог... Во всем мире идиоты и запрещают кормить летучих крыс в Барнауле у нее бревно в глазу в виде шины. И да, я люблю притягивать за уши, сама знаешь для чего.

Avatar Picture
Дюша

09:07:35 31-07-2025

Гость (22:12:23 30-07-2025) Во всем мире идиоты и запрещают кормить летучих крыс в Барна... Так во всем мире и ЛГБТ считается нормой...

Avatar Picture
Гость

11:09:07 31-07-2025

Дюша (09:07:35 31-07-2025) Так во всем мире и ЛГБТ считается нормой...... Пчела против мёда? Дзержинец ты наш, длинноволосый!

Avatar Picture
Гость

22:54:04 30-07-2025

У них там соревнование - кто придумает и озвучит бОльшую пакость?

Avatar Picture
Гость

07:28:10 31-07-2025

Гость (22:54:04 30-07-2025) У них там соревнование - кто придумает и озвучит бОльшую пак... Пакостники за границей практически во всех странах запретили кормить летающих крыс. Во тупые!

Avatar Picture
Гость

08:20:37 31-07-2025

Ленка спалилась, что за границей ни разу не была -;) Поди загранпаспорта нет

Avatar Picture
Дюша

09:01:00 31-07-2025

Депутат в законах полный профан. Любой суд признает ничтожным заявление о нарушении. Корм для птиц не является отходами...Лично буду кормить отборным кормом для птиц из ЗОО магазина и алтайскими крупами...Посмотрим, смогут ли доказать, что это отходы.

Avatar Picture
Musik

09:09:52 31-07-2025

Дюша (09:01:00 31-07-2025) Депутат в законах полный профан. Любой суд признает ничтожны... разъясняю: Депута́т (от лат. deputatus, «Назначенный, уполномоченный») — лицо, выбранное гражданами в органы власти.
соответственно вы наехали и на депутата и избирателей его.
в кутузку!

Avatar Picture
Дюша

09:21:30 31-07-2025

Musik (09:09:52 31-07-2025) разъясняю: Депута́т (от лат. deputatus, «Назначенный, уполно... Я указал на его некомпетентность, к тому же он явно прошел по партспискам. И избиратели ему наказов о данном запрете не направляли 100%... Так что отзывать надо таких за профнепригодность. Еще раз: кормление голубей не подпадает под указанную статью т.к. корм отходами не является.

Avatar Picture
Musik

09:53:50 31-07-2025

Дюша (09:21:30 31-07-2025) Я указал на его некомпетентность, к тому же он явно прошел п... если вы попробуете это доказать и будете его (корм) жрать одновременно с голубями способом клевания - то возможно и докажете. но в дурку вас всё равно заберут.
так что не нарывайтесь против депутатов.

Avatar Picture
Дюша

10:21:35 31-07-2025

Musik (09:53:50 31-07-2025) если вы попробуете это доказать и будете его (корм) жрать од... Батенька, для доказательства того, что корм является кормом склевывание не предусмотрено. Там на упаковке есть все рекомендации по применению и сертификаты. То же касается и продукции сельского хозяйства. Пусть "народный избранник" попробует доказать, что крупы с не просроченным сроком годности являются отходами. Производители это не одобрят. Мечты же господина Колунова сбудутся только после принятия закона о запрете именно процесса кормления. А пока я с удовольствием буду кормить пернатых, чтобы они гадили на его представительскую машину.

Avatar Picture
Musik

10:38:56 31-07-2025

Дюша (10:21:35 31-07-2025) Батенька, для доказательства того, что корм является кормом ... речь про разбрасывание на улице всякой фигни, которую кормильцы называют кормом.
эта кормежка склевывается окормляемыми не полностью - вот если бы кормители её убирали вопросов бы (у меня) не было. и в специально отведенных местах вне городской черты.
по терминологии - если пищевые продукты разбрасываются на улице - они теряют свойство пищевых (вот вы же не едите белящ если он шмякнулся в лужу? сертификат соответствия на съедение утерял свойства).
ну вот. лучше прекратите сопротивляться и постарайтесь получить удовольствие - голубей кормить нельзя. любовницу молодую заведите и её кормите.

Avatar Picture
Дюша

10:51:31 31-07-2025

Musik (10:38:56 31-07-2025) речь про разбрасывание на улице всякой фигни, которую кормил... Я уже попрощался...Бурлите тут г..нами без меня...

Avatar Picture
Musik

11:07:44 31-07-2025

Дюша (10:51:31 31-07-2025) Я уже попрощался...Бурлите тут г..нами без меня...... удачи!

Avatar Picture
Гость

10:20:18 31-07-2025

Дюша (09:01:00 31-07-2025) Лично буду кормить отборным кормом для птиц из ЗОО магазина и алтайскими крупами...Посмотрим, смогут ли доказать, что это отходы.... Возможно, доказать не смогут... А вот хл..ло разбить неравнодушные люди могут.

Avatar Picture
Дюша

10:47:36 31-07-2025

Гость (10:20:18 31-07-2025) Возможно, доказать не смогут... А вот хл..ло разбить неравно... Не надо мне угрожать...Я служил в Дзержинке...Хоть и давно, но навыки, гарантирующие обидчику не только моральный ущерб всё еще со мной. Я в 90-е не боялся ходить с волосами до пояса. Так что нарываться не рекомендую.

Avatar Picture
Гость

11:00:49 31-07-2025

Дюша (10:47:36 31-07-2025) Не надо мне угрожать...Я служил в Дзержинке...Хоть и давно, ... Ножку тянуть научился?

Avatar Picture
Гость

11:12:05 31-07-2025

Дюша (10:47:36 31-07-2025) ...Я в 90-е не боялся ходить с волосами до пояса... Это потому что в душе ты девочка?

Avatar Picture
Дюша

09:16:49 31-07-2025

Нового человека воспитывают...Ни каких проявлений коллективизма, сострадания, взаимовыручки...Исключительный эгоизм и эгоцентризм...И понимание того, что голуби здесь появились на сотни тысяч лет раньше вас и имеют в сотню тысяч раз больше прав на существование в головы убогих не укладывается...Раньше люди голубятни строили...Но эта высокоразвитая цивилизация уничтожена варварами за цветные фантики.

Avatar Picture
гость

11:54:45 31-07-2025

Меня бесят парковщики своих железных корыт на оставшихся в городе газонах. Не могут лишние метры по подъезда дойти, растрясти жирок.
Голуби меньшее зло, других проблем хватает.

