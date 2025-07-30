Кормление голубей для россиян может обернуться штрафом

Данные действия нарушают санитарные нормы

30 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Голубь ест батон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Госдума предупредила россиян о возможных штрафах за кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов, если это создает угрозу санитарной безопасности, сообщил депутат Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Как пояснил Колунов, такое нарушение подпадает под статью "о несоблюдении экологических требований при обращении с отходами".

«Для рядовых граждан штраф составит 2–3 тысячи рублей, при повторном нарушении - до 5 тысяч. Должностные лица заплатят 10–30 тысяч рублей, а компании — от 100 до 250 тысяч», - уточнил депутат.

Колунов уточнил, что для привлечения к ответственности нужны доказательства: фото, видео или свидетельские показания. Он также напомнил, что аналогичные штрафы грозят за выброс мусора из окон или его складирование в подъездах. Перед обращением в Роспотребнадзор или полицию депутат рекомендовал направлять жалобы в управляющие компании для профилактической работы с жильцами.

