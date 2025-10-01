Красноярец подменил деньги в копилке знакомой, чтобы отыграться на ставках

Мужчина украл у женщины деньги, а на их место положил купюры банка приколов

01 октября 2025, 17:13, ИА Амител

Копилка жертвы / Фото: УМВД по Красноярскому краю

Житель Красноярска будет привлечен к ответственности за хищение крупной суммы денег у женщины из микрорайона Пашенный. Ему вменяется кража 150 тысяч рублей из самодельной копилки.

Как сообщили в региональном УМВД, потерпевшая заметила исчезновение денежных средств из копилки, выполненной из дерева и находившейся на окне. Вместо сбережений она нашла лишь незначительное количество настоящих купюр и фальшивые банкноты.

Задержанный, не имеющий криминального прошлого, сознался в содеянном. Он рассказал, что, работая в квартире потерпевшей во время ремонта, незаметно извлекал деньги из копилки с помощью пинцета и переводил их на свой банковский счет. Впоследствии, проиграв все украденные деньги на ставках, он заменил настоящие купюры поддельными, чтобы скрыть следы преступления.

В ходе расследования похищенные средства были возвращены законной владелице в полном объеме. В отношении обвиняемого применена мера пресечения, ограничивающая его право на передвижение.