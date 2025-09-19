НОВОСТИПроисшествия

Красноярские врачи спасли жизнь ветерану СВО на борту самолета

Мужчина почувствовал себя плохо во время перелета в Москву, его пришлось экстренно реанимировать

19 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Врачи из Красноярска, находившиеся на борту самолета, спасли жизнь ветерану, принимавшему участие в специальной военной операции. По информации Министерства здравоохранения Красноярского края, ему экстренно оказали помощь и реанимировали.

Во время перелета из Красноярска в Москву ветеран СВО почувствовал себя плохо и потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с просьбой оказать медицинскую помощь. На этот призыв быстро откликнулась Ольга Рахманкулова, руководитель отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава, случайно оказавшаяся на этом рейсе. К ней присоединилась врач-невролог, также летевшая этим самолетом. 

Около получаса врачи боролись за стабилизацию состояния мужчины.

«Пациенту были введены необходимые медикаменты, и в связи с тем, что у него прекратилось дыхание, прямо в салоне самолета была проведена сердечно-легочная реанимация. Благодаря оперативно оказанной помощи он успешно добрался до Москвы», – сообщили в пресс-службе министерства.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:49:08 19-09-2025

Большое спасибо врачам!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Врачи

16:35:22 19-09-2025

Пожалуйста

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:35 19-09-2025

молодцы!

  3 Нравится
Ответить
