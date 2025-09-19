Красноярские врачи спасли жизнь ветерану СВО на борту самолета
Мужчина почувствовал себя плохо во время перелета в Москву, его пришлось экстренно реанимировать
19 сентября 2025, 15:45, ИА Амител
Врачи из Красноярска, находившиеся на борту самолета, спасли жизнь ветерану, принимавшему участие в специальной военной операции. По информации Министерства здравоохранения Красноярского края, ему экстренно оказали помощь и реанимировали.
Во время перелета из Красноярска в Москву ветеран СВО почувствовал себя плохо и потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с просьбой оказать медицинскую помощь. На этот призыв быстро откликнулась Ольга Рахманкулова, руководитель отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава, случайно оказавшаяся на этом рейсе. К ней присоединилась врач-невролог, также летевшая этим самолетом.
Около получаса врачи боролись за стабилизацию состояния мужчины.
«Пациенту были введены необходимые медикаменты, и в связи с тем, что у него прекратилось дыхание, прямо в салоне самолета была проведена сердечно-легочная реанимация. Благодаря оперативно оказанной помощи он успешно добрался до Москвы», – сообщили в пресс-службе министерства.
15:49:08 19-09-2025
Большое спасибо врачам!
16:35:22 19-09-2025
Пожалуйста
16:39:35 19-09-2025
молодцы!