Красноярские врачи спасли жизнь ветерану СВО на борту самолета

Мужчина почувствовал себя плохо во время перелета в Москву, его пришлось экстренно реанимировать

19 сентября 2025, 15:45, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Врачи из Красноярска, находившиеся на борту самолета, спасли жизнь ветерану, принимавшему участие в специальной военной операции. По информации Министерства здравоохранения Красноярского края, ему экстренно оказали помощь и реанимировали.

Во время перелета из Красноярска в Москву ветеран СВО почувствовал себя плохо и потерял сознание. Экипаж обратился к пассажирам с просьбой оказать медицинскую помощь. На этот призыв быстро откликнулась Ольга Рахманкулова, руководитель отдела организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава, случайно оказавшаяся на этом рейсе. К ней присоединилась врач-невролог, также летевшая этим самолетом.

Около получаса врачи боролись за стабилизацию состояния мужчины.