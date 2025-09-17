Хабаровские врачи спасли жизнь роженицы с необычным осложнением

Случай спасения с острым расслоением аорты стал первым в мире

17 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Хабаровским врачам удалось спасти жизнь роженицы с острым расслоением аорты на 38-й неделе беременности, сообщает transsibinfo со ссылкой на пресс-службу края.

Объединенные усилия специалистов родильного дома имени Венцовых, краевых больниц имени Войно-Ясенецкого и Сергеева, а также Федерального кардиологического центра позволили сохранить жизни как матери, так и ее новорожденной дочери.

«Пациентка Надежда Проскурякова поступила с резким ухудшением состояния прямо перед плановыми родами. После экстренного кесарева сечения, в ходе которого на свет появилась девочка в состоянии тяжелой асфиксии, у матери диагностировали расслоение аорты – одно из самых опасных состояний в кардиохирургии с высоким процентом летальности», – пишет издание.

Шестичасовая операция и последующая десятидневная интенсивная терапия завершились полным успехом. Спасенную девочку назвали Викторией – в честь победы над смертью.

Этот случай, ранее не описанный в мировой практике у рожениц, уже представлен на международных медицинских форумах как пример высочайшего профессионализма и слаженной работы врачей.