Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 8 августа

08 августа 2025, 06:00, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 8 августа. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле в этот день ожидается от +18 до +20 градусов. В конце дня пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза. Утром может образоваться туман.