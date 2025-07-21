НОВОСТИПолитика

Кремль заявил, что на переговорах с Украиной предстоит большая работа

Меморандумы двух стран диаметрально противоположны

21 июля 2025, 20:23, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Проекты меморандумов об урегулировании России и Украины диаметрально противоположны, в связи с этим "предстоит большая дипломатическая работа". Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона выступает за проведение третьего раунда переговоров. 

"Как только будет окончательное понимание по датам, мы проинформируем", – пообещал он.

По словам Пескова, состав российской делегации в новом раунде не изменится. На предыдущих встречах 16 мая и 2 июня группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

