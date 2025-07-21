Третий раунд российско-украинских переговоров может пройти 23 или 24 июля в Стамбуле

Дату консультаций еще согласовывают

21 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле в среду или четверг, 23 или 24 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на туркоязычную версию газеты Independent.

По данным источника, встреча будет представлять собой "технические переговоры по ограниченному кругу вопросов". Ожидается, что стороны обсудят гуманитарную помощь и обмен пленными, а также безопасность инфраструктуры и охрану границ.

Напомним, российско-украинские переговоры проходили в Стамбуле дважды: 16 мая и 2 июня. Тогда Россия и Украина договорились об обмене пленными, а также передали друг другу свои версии меморандумов об урегулировании конфликта.