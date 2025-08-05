Креветки и рыба стали причиной массовой госпитализации российских туристов
Острые симптомы отравления появились спустя несколько часов после приема пищи
05 августа 2025, 17:00, ИА Амител
В престижном пятизвездочном отеле на Кубе произошло массовое отравление российских туристов, сообщает Telegram-канал Shot.
Десятки постояльцев пожаловались на симптомы острого пищевого отравления после употребления морепродуктов, приготовленных на гриле.
«Креветки и красная рыба, подававшиеся в ресторане отеля, имели признаки испорченности. Однако администрация учреждения проигнорировала жалобы гостей, списав их состояние на акклиматизацию к местной кухне», – уточнили в Telegram-канале.
Спустя несколько часов после приема пищи у группы россиян проявились острые симптомы: тошнота, рвота, повышение температуры и сильные желудочные боли. При этом туристы подчеркивают, что заплатили за 12-дневный отдых значительную сумму – около 350 тысяч рублей за двоих.
