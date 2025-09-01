"Кровавую луну" и затмение Венеры увидят жители Земли в сентябре 2025 года

Поток астрономических событий завершится днем осеннего равноденствия

Сентябрь 2025 года будет богат на астрономические события, которыми можно полюбоваться невооруженным глазом. Так, жители Алтая смогут увидеть "кровавую луну", сближение земного спутника с Венерой, а также противостояние Сатурна Солнцу и день осеннего равноденствия.

О полном лунном затмении, которое иначе называют "кровавой луной", рассказал астроном-любитель Владислав Токарев в сообществе "Наблюдательный Барнаул". Оно пройдет в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года.

«Это астрономическое событие иначе называют "кровавой луной", что придает явлению особую драматичность, однако красный цвет обусловлен преломлением красной части спектра солнечных лучей при прохождении через земную атмосферу, а объект в тени (в данном случае Луна) окрашивается благодаря этому на небольшое время в красные тона, хотя поверхность небесной спутницы остается неизменной», – объяснил Токарев.

Как уточнил астроном, Луна продвинется на небе с юго-востока до юго-запада. Общая продолжительность затмения составит 5 часов 30 минут, а теневая фаза, которую можно рассмотреть невооруженным глазом, продлится 3 часа 30 минут.

Хронология затмения (по местному времени):

7 сентября, 22:27 – начало затмения (полутеневая фаза), Луна входит в полутень Земли;

7 сентября, 23:27 – начало теневой фазы затмения, можно приступать к наблюдению;

8 сентября, 01:12 – пик полного затмения (максимум теневой фазы), Луна оказывается полностью в тени Земли;

8 сентября, 02:57 – завершение теневой фазы затмения, Луна выходит из тени Земли и переходит в полутени;

8 сентября, 03:56 – полное завершение затмения, Луна выходит из полутени.

Затмение будет видно на всей территории России, в том числе на Алтае и в юго-западной Сибири. В последний раз это астрономическое явление можно было наблюдать 8 ноября 2022 года – почти три года назад.

Кроме того, 19 сентября произойдет затмение Венеры Луной, которое также будет видно в России. Как пишет ТАСС со ссылкой на астрономов Московского планетария, лучше всего его будет видно в европейской части России.

«Это затмение будет видно в европейской части России и, в частности, в Москве на светлом небе. Венера скроется за Луной в 15:18 и появится в 16:13 мск», – пояснили специалисты.

А 21 сентября особенно ярким и визуально крупным станет Сатурн, который будет противостоять Солнцу.

Противостояние – это расположение планеты между Землей и Солнцем. Она находится на наименьшем расстоянии от Земли и доступна для наблюдения всю ночь, потому что находится в противоположном от Солнца направлении.

«[В момент противостояния с Солнцем 21 сентября] Сатурн будет сиять максимально ярко и будет обладать наибольшим видимым размером», – сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Также напомним, что 23 сентября будет день осеннего равноденствия. День и ночь будут равны по продолжительности, и в Северном полушарии начнется астрономическая осень. Так, на улице похолодает, дни станут короче, а ночи – длиннее.