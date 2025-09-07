Крупная авария на водопроводе оставила без воды сотни домов в Барнауле
Ориентировочное время устранения последствий – 20:30
07 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
Крупная авария на магистральном водопроводе диаметром 400 мм произошла днем 7 сентября в Центральном районе Барнаула, пишет "Росводоканал Барнаул".
Прорыв трубы на улице Ляпидевского, 1, привел к временному прекращению холодного водоснабжения в значительной части города.
Без воды остались жители 320 частных домов в поселках Ерестной и Борзовая Заимка, а также 14 административных зданий и многоквартирные дома по Змеиногорскому тракту.
В числе объектов – санатории, больница, завод "Ротор" и жилые комплексы. Для обеспечения горожан питьевой водой организован подвоз к улице 6-й Нагорной, 17. Коммунальные службы ведут аварийно-восстановительные работы.
«Ориентировочное время устранения последствий – 20:30», – написали в "Росводоканале".
Уточнить информацию или оставить заявку на доставку воды можно по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.
