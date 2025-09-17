Крупный астероид пролетит рядом с Землей 18 сентября
Небесное тело длиной 290 метров пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты
17 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
Один из крупнейших астероидов 2025 года, 2025 FA22, приблизится к Земле 18 сентября в 10:00 по московскому времени, сообщает лаборатория солнечной астрономии XRAS.
Небесное тело длиной 290 метров пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты. Его масса примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.
«Вероятность столкновения с Землей исключена – текущая траектория гарантирует безопасное прохождение мимо планеты и Луны. Астероид относится к категории потенциально опасных объектов, но риски оцениваются как ничтожные (менее 0,01%). Для наблюдения за транзитом потребуется телескоп с апертурой от 30 см», – пишут в пресс-службе лаборатории.
Это самое значительное сближение с объектом такого размера в 2025 году. Последний раз аналогичное сближение произошло в 1940 году, следующее ожидается в 2173-м.
Ученые отмечают, что тела подобных размеров не сталкивались с Землей в обозримой истории – даже Аризонский кратер образовался от удара объекта в 10–100 раз меньше.
