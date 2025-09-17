НОВОСТИОбщество

Крупный астероид пролетит рядом с Землей 18 сентября

Небесное тело длиной 290 метров пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты

17 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Астероид / Фото: скриншот из видео лаборатории солнечной астрономии XRAS
Астероид / Фото: скриншот из видео лаборатории солнечной астрономии XRAS

Один из крупнейших астероидов 2025 года, 2025 FA22, приблизится к Земле 18 сентября в 10:00 по московскому времени, сообщает лаборатория солнечной астрономии XRAS.

Небесное тело длиной 290 метров пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты. Его масса примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.

«Вероятность столкновения с Землей исключена – текущая траектория гарантирует безопасное прохождение мимо планеты и Луны. Астероид относится к категории потенциально опасных объектов, но риски оцениваются как ничтожные (менее 0,01%). Для наблюдения за транзитом потребуется телескоп с апертурой от 30 см», – пишут в пресс-службе лаборатории.

Это самое значительное сближение с объектом такого размера в 2025 году. Последний раз аналогичное сближение произошло в 1940 году, следующее ожидается в 2173-м.

Ученые отмечают, что тела подобных размеров не сталкивались с Землей в обозримой истории – даже Аризонский кратер образовался от удара объекта в 10–100 раз меньше.

космос

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

05:33:01 18-09-2025

Не промахнись, родной!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:07 18-09-2025

опять мимо??

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:41 18-09-2025

Интересно... устроен наш злобный мир. Люди возомнили себя " властелинами колец". Друг-друга ненавидят люто и осатанело - религии, идеологии, "жиды", "чурки", "либерасты", "рашисты" и тд и тп..., всякие "вЯликие" и "самые значимые" в МИРЕ(!!!)))- догмы , нарративы,...лжецы , циники и пустобрёхи...
Это ВСЁ - НИЧТО.. Такой вот камушек всех примирит в течение часа )))

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров