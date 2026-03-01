Крупный пожар в алтайском селе произошел из-за неправильной эксплуатации печи

Пламя повредило крышу, стены и чердачное помещение

01 марта 2026, 22:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ночь на 1 марта в поселке Малиновском Завьяловского района произошел крупный пожар в двухквартирном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, огонь уже полностью охватил кровлю здания. К тушению подключились не только спасатели, но и добровольцы одного из местных предприятий. Совместными усилиями возгорание удалось локализовать.

«Пламя повредило крышу, стены и чердачное помещение. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Специалисты продолжают проверку обстоятельств происшествия.