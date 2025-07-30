НОВОСТИПроисшествия

Крупный пожар в хозпостройках произошел в Барнауле

Возгорание локализовали на площади в 125 "квадратов"

30 июля 2025, 19:39, ИА Амител

Место пожара / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Место пожара / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный пожар произошел в хозяйственных постройках на улице Антона Петрова в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади в 125 квадратных метров. Огонь повредил стены и крыши построек, вещи находящиеся в них. 

На месте тушения работают 8 единиц техники, более 30 пожарных. Предварительная причина пожара устанавливается.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:35:59 30-07-2025

С Калинина видно было дым столбом

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:33:11 30-07-2025

там адский дурдом, а не застройка. странно, что пол-поселка не выгорело

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

09:42:41 31-07-2025

Такой ливень был и не смог потушить этот пожар?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров