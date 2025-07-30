Крупный пожар в хозпостройках произошел в Барнауле

Возгорание локализовали на площади в 125 "квадратов"

30 июля 2025, 19:39, ИА Амител

Место пожара / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный пожар произошел в хозяйственных постройках на улице Антона Петрова в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади в 125 квадратных метров. Огонь повредил стены и крыши построек, вещи находящиеся в них.

На месте тушения работают 8 единиц техники, более 30 пожарных. Предварительная причина пожара устанавливается.