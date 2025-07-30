Крупный пожар в хозпостройках произошел в Барнауле
Возгорание локализовали на площади в 125 "квадратов"
30 июля 2025, 19:39, ИА Амител
Место пожара / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Крупный пожар произошел в хозяйственных постройках на улице Антона Петрова в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади в 125 квадратных метров. Огонь повредил стены и крыши построек, вещи находящиеся в них.
На месте тушения работают 8 единиц техники, более 30 пожарных. Предварительная причина пожара устанавливается.
21:35:59 30-07-2025
С Калинина видно было дым столбом
22:33:11 30-07-2025
там адский дурдом, а не застройка. странно, что пол-поселка не выгорело
09:42:41 31-07-2025
Такой ливень был и не смог потушить этот пожар?