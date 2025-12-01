Ставка на автомобили будет зависеть от лошадиных сил, а банки начнут ранжировать по кредитному рейтингу

Осталось совсем немного законодательных изменений, которые успеют вступить в силу до конца года. Но некоторые из них очень важные и повлияют на жизнь миллионов россиян. Так, с декабря ставку утилизационного сбора для автомобилей начнут рассчитывать по-новому. Кроме того, продолжится эксперимент по внедрению цифровых паспортов. А в Жилищном кодексе появится понятие "администратор многоквартирного дома" и будут прописаны его обязанности.

1 Утильсбор на автомобили С 1 декабря 2025 года утилизационный сбор на автомобили, которые ввозят в Россию, начнут рассчитывать по новым правилам. Базовая ставка на легковой транспорт останется прежней – 20 тысяч рублей. Но коэффициент, на который умножают эту сумму, теперь будет учитывать не только объем двигателя и возраст машины, но и мощность в лошадиных силах. Льготные ставки утильсбора будут доступны только для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил, которые ввозят для личного пользования. За машину младше трех лет нужно будет заплатить 3,4 тысячи рублей, а за машину старше трех лет – 5,2 тысячи рублей. А вот ставки на более мощные авто теперь будут такими же, как и на автомобили, которые ввозят с целью перепродажи. Начинаться они будут от 1-1,5 млн рублей. Чем мощнее машина, тем больше будет размер утильсбора.

2 Биометрия для иностранцев Продолжается эксперимент по сбору биометрии у иностранцев, которые въезжают в Россию. С 1 декабря 2025 года стартует третий этап. Напомним, сам проект запустили год назад – 1 декабря 2024 года. С этой даты биометрию собирали в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. Второй этап запустили 30 июня 2025 года: с этого момента иностранцы получили возможность отправлять биометрические данные через "Госуслуги" или единую биометрическую систему. Теперь собирать биометрические данные будут во всех пунктах пропуска страны, где есть такая возможность. Напомним, согласно правилам эксперимента, сдавать биометрию должны не все. От этой обязанности освобождены граждане Белоруссии, дети в возрасте до шести лет, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений других стран в РФ, работники различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также члены их семей.

3 Внедрение цифровых паспортов Также продолжается и внедрение в России цифровых паспортов. Напомним, это электронная версия документа, которая хранится у нас на "Госуслугах". Расширяется перечень случаев, когда вместо бумажного паспорта можно будет всего лишь показать QR-код. Так, с декабря цифровой паспорт можно будет предъявлять в банках и других финансовых организациях. Но перед этим человек должен будет хотя бы раз прийти лично с бумажным паспортом и пройти процедуру идентификации. В последующие визиты достаточно будет предъявить QR-код. Внедрение цифровых паспортов поэтапное, поэтому предъявлять их можно пока не везде. К примеру, при обращении в суд или оформлении нотариальной доверенности по-прежнему требуется принести с собой бумажное удостоверение личности.

4 Поправки в Жилищный кодекс С 1 декабря вступят в силу две важные поправки в Жилищный кодекс. Первая касается жильцов, которым необходимо установить кондиционер, антенну или использовать для собственных нужд чердак или подвал. Теперь для этих целей обязательно потребуется согласие по меньшей мере двух третей всех собственников дома. Так что перед тем, как приступать к работам, придется все проговорить со своими соседями. Вторая поправка вводит в законодательство новую роль – администратор многоквартирного дома. По сути, эта должность предполагает те же функции, которые раньше выполнял управдом. Так, администраторы будут организовывать собрания жильцов, юридически оформлять принятые решения, а также отвечать за взаимодействие с системой ГИС ЖКХ и управляющей компанией.

5 Кредитный рейтинг банков С 14 декабря российские власти ужесточат доступ банкам к работе с государственными деньгами. Речь идет, к примеру, о размещении на счетах денег госкорпораций, стратегических федеральных предприятия, Агентства по страхованию вкладов и других ведомств, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих или открытия эскроу-счетов. Раньше банки отбирали для этих целей, основываясь на размере их капитала. Теперь же будет очень важный кредитный рейтинг. Власти прописали минимальные пороги по главным оценочным шкалам, которые позволят кредитным организациям проводить операции с государственными средствами. Тех, кто не дотягивает до необходимого уровня, просто не допустят. Цель нововведения – сделать финансовую систему в стране более стабильной, особенно в части распределения денег из бюджета.