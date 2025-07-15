Кубок России по шахматам пройдет в Барнауле. Что интересного там будет

Все о главном шахматном событии лета в жизни края

15 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Соревнования по шахматам / Фото: Федерация шахмат Алтайского края

С 19 по 25 июля состоятся главные события лета в жизни Алтая шахматного: в Барнауле пройдут сразу два этапа FONBET Кубка России по шахматам: мужчины сыграют в "Мемориале Василия Лепихина", женщины – в турнире "Красоты Алтая". Все игры проведут в Краевом шахматном клубе. Рассказываем, чем интересен турнир и кто из известных шахматистов приедет в Барнаул.

Чем интересен турнир?

Это одно из самых рейтинговых соревнований по шахматам в стране. Общий призовой фонд двух кубковых турниров составит 1,25 млн рублей. Победитель "Мемориала Лепихина" заработает 130 тысяч рублей, а победительница "Красот Алтая" пополнит личный счет на 100 тысяч рублей. В этом году организаторы расширили список дополнительных номинаций: денежные призы теперь предусмотрены как для сильнейших ветеранов и местных спортсменов, так и для шахматистов и шахматисток из Сибирского федерального округа.

Кроме того, параллельно пройдет специальный опен-турнир, в котором могут сыграть все желающие шахматисты с рейтингом не выше 1700 пунктов.

Кто из известных шахматистов приедет?

Рейтинг-листы возглавляют чемпион России 2014 года, гроссмейстер Игорь Лысый из Челябинска и одна из сильнейших юниорок страны, женский мастер ФИДЕ Анна Журова из Воронежа. 18 июля, накануне старта соревнований, они дадут сеансы одновременной игры для любителей в парке "Изумрудный".

Программа соревнований

18 июля (пятница)

18:00 – сеансы одновременной игры с Игорем Лысым и Анной Журовой в парке "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128; сеансы пройдут у шахматной беседки и "Визит-центра")

19 июля (суббота)

15:00 – открытие соревнований в Краевом шахматном клубе (ул. Советская, 4)

16:00 – 1-й тур

20 июля (воскресенье)

11:00 – 2-й тур

16:00 – 3-й тур

21 июля (понедельник)

16:00 – 4-й тур

22 июля (вторник)

11:00 – 5-й тур

16:00 – 6-й тур

23 июля (среда)

16:00 – 7-й тур

24 июля (четверг)

16:00 – 8-й тур

25 июля (пятница)

11:00 – 9-й тур

16:00 – церемония награждения, закрытие соревнований

А кто такой Василий Лепихин? Почему турнир назван в честь него?

Это известный алтайский шахматист, восьмикратный чемпион края, один из сильнейших шахматистов Сибири середины XX века. В память о нем с 1970-х годов проводились турниры краевого масштаба. В 2013 году возрожденный "Мемориал Лепихина" вышел за пределы региона: на ежегодные опен-турниры по классике охотно приезжали сибиряки и не только. С 2023 года турнир проводится в новом статусе – этапа Кубка России по шахматам среди мужчин.

Этап женского Кубка России "Красоты Алтая" проводится в Барнауле с 2019 года. Из-за пандемии в 2020-2022 годах турнир был на паузе.