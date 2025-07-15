Кубок России по шахматам пройдет в Барнауле. Что интересного там будет
Все о главном шахматном событии лета в жизни края
15 июля 2025, 08:15, ИА Амител
С 19 по 25 июля состоятся главные события лета в жизни Алтая шахматного: в Барнауле пройдут сразу два этапа FONBET Кубка России по шахматам: мужчины сыграют в "Мемориале Василия Лепихина", женщины – в турнире "Красоты Алтая". Все игры проведут в Краевом шахматном клубе. Рассказываем, чем интересен турнир и кто из известных шахматистов приедет в Барнаул.
Чем интересен турнир?
Это одно из самых рейтинговых соревнований по шахматам в стране. Общий призовой фонд двух кубковых турниров составит 1,25 млн рублей. Победитель "Мемориала Лепихина" заработает 130 тысяч рублей, а победительница "Красот Алтая" пополнит личный счет на 100 тысяч рублей. В этом году организаторы расширили список дополнительных номинаций: денежные призы теперь предусмотрены как для сильнейших ветеранов и местных спортсменов, так и для шахматистов и шахматисток из Сибирского федерального округа.
Кроме того, параллельно пройдет специальный опен-турнир, в котором могут сыграть все желающие шахматисты с рейтингом не выше 1700 пунктов.
Кто из известных шахматистов приедет?
Рейтинг-листы возглавляют чемпион России 2014 года, гроссмейстер Игорь Лысый из Челябинска и одна из сильнейших юниорок страны, женский мастер ФИДЕ Анна Журова из Воронежа. 18 июля, накануне старта соревнований, они дадут сеансы одновременной игры для любителей в парке "Изумрудный".
Программа соревнований
18 июля (пятница)
18:00 – сеансы одновременной игры с Игорем Лысым и Анной Журовой в парке "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128; сеансы пройдут у шахматной беседки и "Визит-центра")
19 июля (суббота)
15:00 – открытие соревнований в Краевом шахматном клубе (ул. Советская, 4)
16:00 – 1-й тур
20 июля (воскресенье)
11:00 – 2-й тур
16:00 – 3-й тур
21 июля (понедельник)
16:00 – 4-й тур
22 июля (вторник)
11:00 – 5-й тур
16:00 – 6-й тур
23 июля (среда)
16:00 – 7-й тур
24 июля (четверг)
16:00 – 8-й тур
25 июля (пятница)
11:00 – 9-й тур
16:00 – церемония награждения, закрытие соревнований
А кто такой Василий Лепихин? Почему турнир назван в честь него?
Это известный алтайский шахматист, восьмикратный чемпион края, один из сильнейших шахматистов Сибири середины XX века. В память о нем с 1970-х годов проводились турниры краевого масштаба. В 2013 году возрожденный "Мемориал Лепихина" вышел за пределы региона: на ежегодные опен-турниры по классике охотно приезжали сибиряки и не только. С 2023 года турнир проводится в новом статусе – этапа Кубка России по шахматам среди мужчин.
Этап женского Кубка России "Красоты Алтая" проводится в Барнауле с 2019 года. Из-за пандемии в 2020-2022 годах турнир был на паузе.
Нью-Васюки?