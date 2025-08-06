Куда собирается бежать 50-летний экс-капитан сборной России Алексей Смертин?

Мечта Алексея Смертина – организовать чемпионат по бегу в Алтайском крае

06 августа 2025, 07:35, ИА Амител

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии по футболу 2005 года в составе "Челси" Алексей Смертин стал новым героем "Переговорки" на amic.ru. В этом году он уже пробежал ультрамарафон в Сахаре и останавливаться на этом не собирается. Куда побежит дальше 50-летний спортсмен и как планирует прославить Алтайский край? Узнали все подробности.

«В январе меня ждет Оймякон (Якутия), это в рамках марафона на 50 км, мне будет 50 лет и температура будет -50. Символично», – рассказал Алексей Смертин.

Кстати, это самый холодный забег в мире. Амплитуда по сравнению с Сахарой (там марафон длился неделю, состоял из шести этапов протяженностью 252 километра. Смертин преодолел их за 33 часа 47 минут. Занял 118-е место из 847 участников. – Прим. ред.) будет больше 100 градусов.

А во время марафона по Сахаре Алексей Смертин задумался: а почему бы ему и нашу страну не обежать? Также в планах замахнуться на мастера спорта – это пробежать 240 км за сутки, а может быть, даже международника – 250 км за сутки. "Тяжело, но достижимо", – уверяет Алексей.

Кстати, совсем скоро, 23 августа, в Колывани пройдут соревнования, одним из инициаторов которых стал Алексей Смертин, – Колывань-трейл имени Андрея Дерксена (интервью с этой легендой смотрите здесь).

Смертин говорит, что главная задача этого забега – познакомить людей с Алтайским краем.

«Сейчас бум на бег. И мне показалось, что Алтайский край должен иметь флагманский забег. Будут бегуны из других регионов. В дальнейшем в рамках этого трейла можно будет провести чемпионат России», – говорит спортсмен.

Полное интервью с Алексеем Смертиным смотрите на amic.ru в четверг, 7 августа.