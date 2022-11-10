Балет в постановке рубцовского режиссёра получил шесть номинаций на «Золотую маску»

Балет «Ромео и Джульетта», который поставил рубцовский режиссёр Максим Севагин, получил шесть номинаций на «Золотую маску». Об этом сообщает портал «Рубцовск. info».

«Ведущая солистка Жанна Губанова номинирована на Премию за партию Джульетты, Георги Смилевски — младший — за роль Меркуцио, Тимур Зангиев — как лучший дирижёр, сама постановка — как лучший балетный спектакль. Также за сценографию к спектаклю номинирована Лариса Ломакина, а за лучшие костюмы — Игорь Чапурин», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сам Максим Севагин получил номинацию на «Золотую маску» как лучший хореограф за «Безупречную ошибку» (L.A.D.).

Максим окончил Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. Ещё во время учёбы принимал участие в спектаклях Мариинского театра, а также выступал в качестве хореографа.