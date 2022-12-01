Кинокритик Шнейдеров заявил, что поддержка государства не поможет сделать российские фильмы популярными

Российский кинокритик Давид Шнейдеров заявил о том, что российские фильмы в кинотеатрах не окупают затрат на их производство. Его слова передаёт «НСН».

По словам критика, российские фильмы приносят создателям только убытки, потому что они не могут завоевать любовь зрителей.

Он добавил, что поддержка со стороны государства не поможет сделать фильмы популярными, а выиграют от этого только компании, которые будут получать деньги из бюджета.

В качестве примера Шнейдеров рассказал о том, что один из самых популярных в последнее время российских фильмов «Сердце Пармы» не смог собрать денег даже для того, чтобы окупить производство.