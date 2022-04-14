Крушение «Титаника». Фотографии самой знаменитой морской катастрофы XX века

В ночь на 15 апреля в водах Северного Атлантического океана затонул знаменитый «Титаник». Лайнер считался непотопляемым, и его гибель потрясла тогда весь мир. В 23:40 14 апреля 1912 года во время первого рейса самый большой на тот момент океанский лайнер столкнулся с айсбергом, который буквально вспорол ему правый бок. Через 2 часа 40 минут «Титаник» полностью ушёл под воду. Катастрофа унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек.

Ирландский священник Фрэнсис Браун проплыл на лайнере от английского Саутгемптона до ирландского порта Корк, где у «Титаника» была остановка по пути в Нью-Йорк. Во время этого путешествия Браун сделал уникальные последние кадры лайнера перед его гибелью.