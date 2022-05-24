«Кто среди них Чайковский?» Шнуров раскритиковал певцов, которые хотят создать свою ассоциацию

Российский музыкант Сергей Шнуров раскритиковал певцов, которые собрались создать музыкальную ассоциацию и сохранять культуру. Его слова передаёт ТАСС.

Ранее Николай Басков объявил о создании ассоциации, в которую вошли Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

Шнуров отметил, что из всех перечисленных артистов композитором является только Газманов.

«Люди собираются заниматься воспитанием молодёжи. Которые никогда не писали ни одной песни. Это как? Это норм? Кто среди них Чайковский?» — задался вопросом Шнуров.

Артист предположил, что воспитывать молодёжь людям, которые не написали ни одной песни, не лучшая идея.