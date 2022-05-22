Моргану Фриману пожизненно запретили въезд в РФ

Всего в санкционный список попали 963 гражданина США

22 мая 2022, 09:45

РФ пожизненно запретила въезд в страну актёру Моргану Фриману, следует из опубликованного на сайте российского МИД списка граждан США, «находящихся под персональными санкциями».

По данным ведомства, в 2017 году артист записал видеообращение, в котором обвинил Россию в заговоре против США и призывал «к борьбе с нашей страной».

Помимо Фримана, въезд на территорию РФ запретили основателю института «Открытое общество» Джорджу Соросу, главе Meta (признана экстремистской в РФ) Марку Цукербергу, бывшему гендиректору DreamWorks Джеффри Катценбергу и ряду других персон.

Всего же в санкционной список попало 963 гражданина США, включая президента Джо Байдена и его сына.

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