Наташа Королёва выступила в алтайском селе Бочкари
Артистка дала концерт 20 августа на местном фестивале
21 августа 2022, 14:54, Никита Черников
Российская певица Наташа Королёва выступила в селе Бочкари Алтайского края. Она стала хедлайнером местного праздника «Бочкарёвское подворье».
Культурно-спортивное мероприятие проходило 19 и 20 августа. Заслуженная артистка России выступила поздним вечером в заключительный день фестиваля.
В паблике Barnaul 22 зрители поделились видео с концерта поп-певицы.
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