Наташа Королёва выступила в алтайском селе Бочкари

Российская певица Наташа Королёва выступила в селе Бочкари Алтайского края. Она стала хедлайнером местного праздника «Бочкарёвское подворье».

Культурно-спортивное мероприятие проходило 19 и 20 августа. Заслуженная артистка России выступила поздним вечером в заключительный день фестиваля.

В паблике Barnaul 22 зрители поделились видео с концерта поп-певицы.